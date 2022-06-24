“Todo se volvió negro”, dice Anita Álvarez tras desmayo en la alberca

Anita Álvarez, la nadadora que se desmayó durante el Mundial de Natación, declaró en una entrevista que estaba dándolo todo en la final cuando de pronto “todo se volvió negro” y su entrenadora tuvo que lanzarse a la alberca para rescatarla.

“En la última figura, donde tengo que despedirme levantando un brazo me recuerdo pensando ‘empuja ese brazo, no abandones ahora, dalo todo hasta el último segundo’”, declaró Anita Álvarez durante una entrevista para El País.

La nadadora indicó que puso su cuerpo al límite porque estaba disfrutando su rutina, aunque ya se sentía cansada y al concluir su rutina fue cuando se desmayó aún estando dentro de la alberca.

La entrenadora española Andrea Fuentes rescatando a la estadounidense Anita Álvarez, tras desmayarse ésta durante el mundial de natación en Budapest.



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“En esta rutina me encontraba genial, tan cansada como siempre pero disfrutando. Y cuando sentí que por fin podía relajarme fue cuando se volvió todo negro. No recuerdo nada más”, añadió Anita Álvarez.

A pesar de lo ocurrido, la nadadora aseguró que se encuentra en buena forma para continuar en la competencia, debido a que no es la primera vez que le pasa y que solo necesitaba descansar.

“Siento mi cuerpo totalmente normal. Es algo que ya me ha ocurrido. Descansas y al día siguiente vuelves al agua. Tienes que hacerlo así para no cargar tu cabeza de miedo”:

¿Qué la pasó a Anita Álvarez en la alberca del Mundial de Natación?

Anita Álvarez se desmayó dentro de la alberca cuando presentaba su rutina artística libre individual en la final del Mundial de Natación, el cual se celebró en Budapest, capital de Hungría.

La entrenadora de Anita Álvarez se lanzó a la alberca cuando se dió cuenta que la nadadora había perdido el conocimiento, detrás de ella también entró un auxiliar de la competición, gracias a su rápida actuación, el momento solo quedó en un susto.

La entrenadora sacó de la alberca a Anita Álvarez aún inconsciente para que recibiera ayuda médica, posteriormente se acercaron los servicios de emergencia para ayudarla a salir de la alberca.

