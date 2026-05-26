¿Qué hacer si me encuentro un alacrán en el Metro CDMX?

La tarde del domingo 24 de mayo, un evento inusual perturbó la tranquilidad de los usuarios en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Un pasajero fue víctima de una picadura de alacrán al interior de las instalaciones, lo que reavivó la preocupación por la presencia de estos arácnidos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Este suceso resalta la importancia de conocer los protocolos de seguridad y las medidas de prevención ante la presencia de fauna peligrosa en espacios públicos.

¿Qué hacer si te encuentras un alacrán en el Metro CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México asegura que el personal del Metro está capacitado para actuar en casos de incidentes con fauna peligrosa.

Si detectas la presencia de un alacrán o eres víctima de una picadura, informa de inmediato a los elementos de la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial o los jefes de andén.

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Ellos se encargarán de dar aviso a la Coordinación de Protección Civil y solicitar apoyo del área de Seguridad Industrial e Higiene para garantizar una atención rápida y efectiva.

Presencia de alacranes en el Metro CDMX

Tras el incidente, el Metro de la CDMX emitió una tarjeta informativa detallando que el usuario recibió atención médica inmediata.

Explicaron que el alacrán se encontraba oculto en el calzado del hombre, lo que desencadenó los protocolos de seguridad establecidos.

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A pesar de la rápida respuesta de las autoridades, este hecho subraya la necesidad de mantener la vigilancia y la precaución, especialmente durante la temporada de calor, cuando estos animales tienden a desplazarse con mayor facilidad en busca de refugio o alimento.

Primeros auxilios ante una picadura de alacrán

En caso de sufrir una picadura de alacrán dentro del Metro, la Secretaría de Salud y los servicios de Protección Civil enfatizan la importancia de mantener la calma. Evitar movimientos innecesarios es crucial, ya que el movimiento acelera la distribución del veneno en el torrente sanguíneo.

La zona afectada debe lavarse suavemente con agua y jabón neutro, y cubrirse con una gasa estéril sin ejercer presión. Siguiendo las recomendaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011, se aconseja aplicar hielo en el área afectada para reducir el dolor y la absorción del veneno, y retirar objetos ajustados como anillos o relojes antes de que aparezca la hinchazón.

Lo que NUNCA debes hacer si te pica un alacrán

La intervención inmediata y adecuada es fundamental para evitar complicaciones graves. Los especialistas advierten que prácticas comunes pero peligrosas deben ser evitadas a toda costa.

No se deben aplicar torniquetes, cortar la herida ni intentar succionar el veneno, ya que esto puede aumentar el riesgo de daño tisular e infecciones. Asimismo, está contraindicado el uso de remedios caseros, ungüentos o medicamentos antiinflamatorios sin prescripción médica.

