¿Un puentecito más? Esto pasará con las clases este viernes 29 de mayo 2026, según la SEP

El mes de mayo 2026 está a pocos días de terminar, por lo que las dudas sobre si habrá otro megapuente comienzan a aparecer, pero ¿qué pasará con las clases este viernes 29 de mayo? Esto dice el calendario de la SEP.

¿Hay clases este viernes 29 de mayo 2026?

¡Atención, estudiantes! El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que este viernes 29 de mayo 2026 NO habrá clases en las escuelas de educación básica en México .

Por esta razón, las y los alumnos regresarán a clases hasta el lunes 1 de junio 2026, dándoles tres largos días de descanso.

Calendario de la SEP aclara si hay clases este viernes 29 de mayo 2026|SEP

¿Qué alumnos no tienen clases este viernes, según la SEP?

La razón principal por la que no hay clases este 29 de mayo 2026 se debe a la realización de la Sesión Ordinaria del Consejo técnico Escolar, la cual se realiza el último viernes de cada mes, pero ¿para qué estudiantes aplica?

La suspensión de clases aplica para las y los alumnos de educación básica, es decir, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Esta suspensión de labores no aplica para alumnos de preparatoria y universidad. Por otro lado, las y los maestros sí deben acudir a la escuela con normalidad.

¿Cuándo es el último puente del calendario escolar 2025-2026?

¡Aún queda uno más! El próximo, y último viernes sin clases por la sesión de Consejo Técnico será el próximo 26 de junio 2026 , regalándole a los estudiantes de educación básica tres días completos de descanso.

Para el mes de julio 2026 no se realizarán estas sesiones, por lo que las y los alumnos deberán presentarte a clases de manera normal.

¿Cuándo son las vacaciones de veranos 2026?

Por otro lado, el último día de clases para las y los alumnos de educación básica será el próximo miércoles 15 de julio, marcando el final del ciclo escolar 2025-2026.

Sin embargo, debido al artículo 87 de la Ley General de Educación, las secretarías de cada estado tienen la facultad de modificar esta fecha de salida, por lo que algunos alumnos saldrán antes de vacaciones.