¿Qué animal es el Año Nuevo chino 2026 y cuándo empieza?

Mientras nos despedimos del ciclo de la Serpiente , el calendario oriental ya se prepara para recibir a una de las energías más dinámicas y potentes del zodiaco. El próximo Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego y aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Esta festividad, conocida también como el Festival de la primavera, no coincide con nuestro 1 de enero. Según el calendario lunisolar, el Año del Caballo de Fuego comenzará oficialmente el próximo martes 17 de febrero de 2026.

¿Qué animal es el Año Nuevo Chino 2026 y qué significa?

En la astrología china , el Caballo simboliza la libertad, la pasión, la aventura y la capacidad de superar obstáculos con rapidez. Al combinarse con el elemento Fuego, se pronostica un año de alta intensidad, cambios vertiginosos, liderazgo y mucha acción. Será un periodo ideal para los emprendedores y para aquellos que se atrevan a tomar riesgos calculados, dejando atrás la introspección para pasar a la ejecución.

Rituales para recibir el Año Nuevo Chino 2026 para atraer dinero, éxito y buena energía

Para sintonizar con esta energía vibrante y asegurar que el 2026 traiga prosperidad a tu hogar, aquí te dejamos los rituales más comunes para la víspera del 17 de febrero:

1. La "Limpieza de la mala suerte": Antes de que llegue el día del Año Nuevo (es decir, días antes del 17 de febrero), debes hacer una limpieza profunda en casa. Barre de adentro hacia afuera para expulsar las malas vibras acumuladas durante el año viejo. Ojo: El día exacto del Año Nuevo no se barre, para no "barrer" la buena suerte que acaba de entrar.

2. El tazón de la abundancia: Coloca en el centro de tu mesa o en la entrada de la casa un tazón de cerámica lleno de arroz crudo (base de la alimentación y prosperidad). Encima, coloca tres monedas chinas atadas con un hilo rojo o monedas de curso legal doradas. Esto asegura que nunca falte alimento ni dinero en la familia.

3. Mandarinas y naranjas: El "oro" comestible En la cultura china, estas frutas se asocian con la palabra "riqueza" y el color dorado. Coloca un frutero con 8 o 9 mandarinas (números de suerte) en la sala. Ofrecerlas a las visitas durante los primeros días del año es un gesto para compartir y multiplicar la fortuna.

4. Sobres rojos (Hongbao): Si tienes hijos, sobrinos o empleados, la tradición dicta regalar dinero en sobres rojos. El color rojo simboliza protección contra los malos espíritus y atracción de buena suerte. Si no regalas, puedes colocar uno con billetes debajo de tu almohada la noche de la víspera para atraer liquidez económica.

5. Estrenar ropa: Para recibir al Caballo de Fuego, evita el negro o el blanco (asociados al luto en esta fecha). Lo ideal es estrenar alguna prenda de color rojo (alegría y fortuna) o dorado (poder y dinero) para alinearte con la vibración del éxito.

