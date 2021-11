El antivacunas Robert Kennedy Jr. protesta contra Green Pass italiano

El destacado activista antivacunas, Robert Kennedy Jr., se unió a los italianos que protestaban por el Green Pass el sábado 13 de noviembre.

“Ellos están tomando esos derechos y nunca los devolverán a menos que los hagamos”, dijo el líder de la organización Children’s Health Defense y sobrino del ex presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, a unos 7,000 manifestantes reunidos en Milán.

Ondeando banderas italianas y coreando consignas como “manos fuera de los niños”, los manifestantes expresaron su oposición al Green Pass, un certificado obligatorio para todos los trabajadores del país.

“Es claramente un instrumento para controlar la oferta monetaria, controlar los movimientos individuales, controlar nuestro tipo de nueva economía digitalizada”, dijo el escéptico antivacunas Robert Kennedy Jr.

La medida anti-COVID fue aprobada por el gobierno de Italia en septiembre, por lo que es obligatorio que a partir del 15 de octubre que todos los trabajadores muestren prueba de vacunación, una prueba negativa o una recuperación reciente de la infección.

La mayoría de los italianos apoyan el Green Pass obligatorio, muestran las encuestas de opinión, pero las protestas continuaron.

“El Green Pass no es parte de la constitución italiana y quien lo firmó es un criminal, un criminal que está fuera de la constitución italiana, ya sea el jefe de estado o el jefe de gobierno”, manifestó Giuseppe Zanga, de 74 años.

“Estamos aquí para defender a Italia y ayudar a Italia a vivir”, dijo la manifestante antivacunas Ángela. “No al Green Pass, no a la vacuna obligatoria, no a la vacuna para niños. No, no y luego no. Las vacunas son malas , los niños tienen que crecer”.

Vacunación en Italia y Europa

Italia informó de 53 muertes por coronavirus y 8,544 casos nuevos el sábado 13 de noviembre.

El país ha registrado 132,739 muertes relacionadas con COVID-19 desde que surgió su brote en febrero del año pasado, la segunda cifra más alta en Europa después de Gran Bretaña y la novena más alta del mundo. El país ha reportado 4.8 millones de casos hasta la fecha.

Alrededor del 65% de la población del Espacio Económico Europeo (EEE), que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, ha recibido dos dosis, según datos de la UE, pero el ritmo se ha ralentizado en los últimos meses. Desde el 1 de diciembre, Italia también ofrecerá la tercera dosis a personas mayores de 40 años.