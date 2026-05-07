¡Atención Sonora! Anuncian apagón eléctrico de más de 7 horas: municipios afectados y horario completo

Un apagón eléctrico programado afectará a miles de habitantes en la sierra de Sonora durante la jornada del jueves 7 de mayo de 2026, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciara la suspensión temporal del servicio como parte de trabajos de mejora en la infraestructura.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido desde la ciudad de Hermosillo, la interrupción del servicio tendrá una duración estimada de unas 7 horas con 30 minutos; comienza desde las 6:00 de la mañana y concluye a las 13:30 horas.

¿Qué municipios tendrán apagón eléctrico en Sonora?

La CFE detalló que el corte de energía eléctrica impactará directamente a los municipios de:

Bacanora



Arivechi



Sahuaripa

Incluyendo las comunidades:

Cajón de Onapa



Gusimopa



La Mesita



Valle de Tacupeto.

Cabe señalar que estas zonas forman parte de la región serrana de Sonora, donde se realizarán trabajos técnicos para fortalecer el suministro eléctrico.

¿Por qué el corte de luz en Sonora?

Según la CFE, este apagón eléctrico programado tiene como objetivo mejorar la calidad y continuidad del servicio, así como modernizar la infraestructura eléctrica.

La dependencia asegura que la suspensión es necesaria para garantizar la seguridad del personal técnico y de la población, mientras se llevan a cabo labores de mantenimiento en la red.

¿Qué hacer durante el apagón eléctrico en Sonora?

La CFE recomienda a la población tomar precauciones ante la falta de energía, como:

Desconectar aparatos eléctricos sensibles



Mantener alimentos refrigerados cerrando el refrigerador



Planificar actividades considerando el horario del corte



Para dudas o reportes, está disponible el número oficial 071, canal de atención de la CFE.

Apagones programados en Sonora

Especialistas en el sector energético señalan que los cortes programados son parte de las estrategias habituales para evitar fallas mayores en el suministro eléctrico, especialmente en regiones donde la infraestructura requiere actualización.

El apagón eléctrico en Sonora forma parte de acciones preventivas, pero genera preocupación entre los habitantes por la duración del corte y su impacto en la vida diaria; ¿estás preparado para enfrentar más de siete horas sin luz o crees que deberían buscarse alternativas para evitar estas interrupciones?

