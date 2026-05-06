¡Evita las multas! Este es el calendario de verificación en Hidalgo para mayo 2026; placas, costos y cómo sacar la cita

¡Atención, ciudadanos! La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha revelado el calendario de verificación en Hidalgo para el mes de mayo 2026, así como las placas que deben cumplir con este trámite para circular sin problemas por las calles y carreteras del estado.

Estas son las placas que deben cumplir con la verificación en mayo 2026 en Hidalgo

¡Qué no se te pase la fecha! La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reveló los autos que deben cumplir con el proceso de verificación en Hidalgo durante el mes de mayo 2026:



Terminación de placas 1 y 2, engomado verde - Periodo abril-mayo.

Periodo abril-mayo. Terminación de placas 9 y 0, engomado Azul - Periodo mayo-junio.

Para el segundo periodo, los autos con placas 1, 2, 9 y 0, con engomado verde y azul, tendrán entre octubre, noviembre y diciembre para cumplir con este trámite.

¿Qué autos se salvan de la verificación de mayo 2026 en Hidalgo?

¡Atención! En Hidalgo, los vehículos nuevos tendrán que verificar dentro de los primeros 180 días naturales, a partir de la fecha de la emisión de la factura.

Mientras los vehículos seminuevos que sacaron las placas en Morelos por primera vez, también cuentan con 180 días naturales, siguientes al registro.

Costo de la verificación en Hidalgo durante mayo 2026

El costo de la verificación en Hidalgo a lo largo del mes de mayo 2026 podría variar según el holograma asignado al vehículo, pero ¿cuánto cuesta verificar?



Holograma 00 - $1,371 pesos por vehículo

Holograma 0 - $686 pesos por vehículo

Holograma 1 y 2 - $476 pesos por vehículo

Exento - $266 pesos por vehículo

Los Centros de Verificación en Hidalgo operarán de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mientras que el horario del sábado serán de 9:00 a 14:00 horas; los domingos estos centros se mantienen cerrados.

¿Cómo sacar una cita para verificar tu auto en Hidalgo 2026?

¡Toma nota! Para agendar tu cita en uno de los Centros de Verificación en Hidalgo, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página oficial Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y seguir estos sencillos pasos:



Selecciona la opción "Registrar Cita"

Ingresa los datos de tu vehículo; placa, y serie

Elige el verificentro, la fecha y hora en el que quieras tu cita, y listo.

El día de tu cita, deberás acudir con la hoja de tu cita empresa, la tarjeta de circulación y, si el vehículo es nuevo, con la factura o la carta factura.