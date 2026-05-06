Macabro Hallazgo: Encuentran restos humanos en Tonalá, ZMG de noche

Una fuerte movilización policial se registró en la colonia Vistas del Rey, en el municipio de Tonalá, tras el reporte de restos humanos en un predio cercano a la calle Rey Cuauhtémoc. Vecinos que caminaban por la zona, muy cerca del conocido mirador Rey Cholot, localizaron una osamenta junto a diversas prendas de vestir.

🔴#IMPORTANTE | Encuentran una osamenta en un predio en la Col. Vistas del Rey en Tonalá; la escena fue resguardada por las autoridades.



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Elementos municipales confirmaron que los restos se encontraban a unos 20 metros del camino principal. De acuerdo con las primeras observaciones, la osamenta podría tener varios meses en el lugar. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento para iniciar el proceso de identificación oficial, mientras que las autoridades planean una inspección exhaustiva en la zona durante el día para descartar la presencia de más restos.

Rescate en la colonia Progreso: Pasajero queda atrapado tras fuerte choque

Un aparatoso accidente vial movilizó a los cuerpos de rescate en el cruce de Avenida República y Francisco Villa, en la colonia Progreso de Guadalajara. En el percance se vieron involucrados dos vehículos, uno en color tinto y otro azul; en este último, un pasajero quedó atrapado debido a que la puerta se deformó por la fuerza del impacto.

🔴 #IMPORTANTE | Se registró un fuerte choque sobre Av. República y Francisco Villa, en la Col. Progreso de Guadalajara, no dejó personas lesionadas.



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Bomberos de Guadalajara y personal de la Cruz Roja utilizaron equipo especializado para liberar al hombre. En total, tres personas fueron atendidas por paramédicos, reportándose únicamente con golpes leves a pesar de lo espectacular del choque. Testigos en el lugar señalaron que el conductor del auto tinto ignoró la luz roja del semáforo, versión que ya es analizada por la Policía Vial para el deslinde de responsabilidades.

Fuego en la colonia Morelos: Camioneta termina en pérdida total

En otro punto de Guadalajara, las alarmas se encendieron en la colonia Morelos tras múltiples reportes de un vehículo incendiándose en el cruce de las calles Mirlo y Pelícano. A la llegada de los policías municipales, localizaron una camioneta totalmente envuelta en llamas.

Minutos después, bomberos tapatíos arribaron para sofocar el fuego, sin embargo, la unidad fue consumida en su totalidad. Por las características del siniestro, las autoridades sospechan que el incendio fue provocado intencionalmente, por lo que el caso fue turnado al Ministerio Público para iniciar las indagatorias correspondientes. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en este incidente.

