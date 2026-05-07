Padres estallan por cierre de salida de primaria en Veracruz; sus hijos se arriesgan ahora por una avenida transitada

Padres de familia de la primaria “Carlos A. Carrillo”, en Veracruz, protestaron luego de que el gobierno estatal y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) retiraran el derecho a usar el auditorio y el estacionamiento del plantel, espacios que aseguran son fundamentales para la seguridad de más de 600 alumnos.

Como protesta, madres y padres realizaron una manifestación y bloquearon ambos carriles de la avenida Manuel Ávila Camacho para exigir que los inmuebles sean devueltos a la escuela.

Los inconformes aseguran que la decisión fue tomada de manera unilateral y sin informar claramente a la comunidad escolar, además de que, según dicen, elimina la principal salida de emergencia del plantel.

¿Por qué protestaron los padres de la primaria Carlos A. Carrillo en Veracruz?

De acuerdo con los manifestantes, el problema comenzó cuando la gobernadora morenista Rocío Nahle le retiró a la escuela el control del auditorio “Carlos A. Carrillo” y del área de estacionamiento, bajo el argumento de que existen presuntas irregularidades en las escrituras y que no hay certeza jurídica sobre la propiedad de los espacios.

Sin embargo, padres y docentes afirman que nadie les ha mostrado documentos oficiales que respalden esa decisión.

El gobierno de Rocío Nahle a través de la Secretaría de Educación le quitó el auditorio y estacionamiento a la primaria Carlos A. Carrillo...Le achaca falta de certeza jurídica 🧐🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/RulzN3tsDq — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) May 6, 2026

Rafael Ramos Sánchez, presidente del Consejo Escolar de Participación Social, señaló que el estacionamiento funciona como una salida de emergencia indispensable para proteger a los estudiantes en caso de algún incidente.

Además, recordó que tanto el auditorio como el estacionamiento han sido utilizados por generaciones de alumnos desde hace décadas.

Padres acusan riesgos para 600 estudiantes

La principal preocupación de las familias es la seguridad de los menores. Explican que ahora los estudiantes deben utilizar un acceso alterno que se encuentra saturado de tráfico y cercano a una zona con acumulación de basura.

Para los padres, esta modificación no es solo un tema administrativo, sino un riesgo real para los niños. Aseguran que el acceso que quedó disponible es mucho más peligroso, especialmente en horarios de entrada y salida, cuando decenas de vehículos circulan por la zona y se generan aglomeraciones.

También denunciaron que no existe un plan claro de Protección Civil que garantice la evacuación segura de los alumnos en caso de emergencia.

Denuncian falta de información de la SEV y del gobierno de Veracruz

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Alondra Sánchez Flores, afirmó que existe mucha desinformación sobre el caso y que ni las familias ni el personal docente han recibido explicaciones concretas por parte del gobierno.

Según explicó, autoridades les comentaron verbalmente que el teatro sería devuelto una vez que concluyan ciertos trabajos, pero hasta ahora no existe ningún documento firmado que garantice eso.

Los manifestantes cuestionan cómo un espacio que ha formado parte de la escuela durante más de 70 años hoy puede ser retirado sin previo aviso y sin transparentar la situación legal.