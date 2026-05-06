Con palos y machetes intentan linchar al alcalde de Hueyapan, Puebla

Intentaron linchar a Alfonso Lino Pozos, alcalde de Hueyapan, Puebla, esto sucedió en la comunidad de Maloapan, donde con palos y machetes fue atacado junto con su equipo durante una visita de trabajo.

De acuerdo con los reportes, el edil acudió a una asamblea comunitaria como parte de su agenda, pero al llegar fue recibido por un grupo de personas que comenzaron a insultarlo, golpearlo y amenazarlo. Los agresores portaban palos, machetes e incluso llantas encendidas para intimidar.

La situación escaló rápidamente cuando algunos de los atacantes rociaron gasolina con la aparente intención de incendiar tanto a las personas como a los vehículos que se encontraban en el lugar, lo que puso en riesgo la vida de funcionarios y pobladores.

Conflicto territorial detrás de la agresión al alcalde de Hueyapan

El propio alcalde calificó lo ocurrido como un intento de linchamiento y de homicidio. A través de un mensaje público, aseguró que tanto él como su esposa —quien también lo acompañaba— y su equipo resultaron ilesos, aunque reconoció la gravedad de lo sucedido.

Según versiones oficiales, la agresión estaría relacionada con un conflicto territorial entre Hueyapan y el municipio de Atempan, una disputa que, de acuerdo con autoridades locales, lleva tiempo sin resolverse.

Testimonios de los asistentes indican que incluso antes de llegar al punto de reunión ya existía un ambiente tenso. Algunos pobladores advirtieron sobre la presencia de personas presuntamente alcoholizadas y ajenas a la comunidad.

Autoridades municipales señalaron que no toda la comunidad participó en la agresión, sino un grupo específico de individuos, algunos de ellos provenientes de otros municipios.

Durante el ataque, los agresores habrían perseguido a los asistentes con fuego, además de amenazarlos con palos y machetes. También se reportó que incendiaron objetos en la zona para generar miedo y obligar a los funcionarios a retirarse.

El alcalde aseguró que ya existen pruebas videográficas que permitieron identificar a los presuntos responsables, por lo que se presentaron denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

Exigen intervención urgente de autoridades estatales y federales

Tras los hechos, Alfonso Lino Pozos hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para intervenir en el conflicto y garantizar la seguridad en la zona.

Advirtió que, de no atenderse la situación, existe el riesgo de que las comunidades intenten hacer justicia por su propia mano, lo que podría agravar aún más el escenario.

El edil también pidió al Congreso local y al gobierno estatal que atiendan de fondo el problema territorial que ha generado tensión entre comunidades indígenas de la región.