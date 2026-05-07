Sale a la luz video del ataque a Rosa Aidé en Nuevo León; su presunto feminicida sigue prófugo

El feminicidio de Rosa Aidé Mendoza en Nuevo León no puede quedar en el olvido, y menos cuando su expareja, de nombre Juventino, continúa prófugo de la justicia.

La mujer de 46 años fue atacada con un arma blanca cuando salía del trabajo la tarde del 1 de mayo, hecho que quedó grabado en video y que ha comenzado a difundirse en redes sociales.

🟥 Mujer es asesinada con un machete al salir de su trabajo en San Nicolás, Nuevo León, pese a que ya había denunciado violencia y amenazas de muerte por parte de su pareja pic.twitter.com/Om0Hy8KAp1 — Virales del mundo (@NuevoVirales) May 5, 2026

Captan ataque a mujer en San Nicolás, Nuevo León

Todo sucedió cuando la mujer salía de su trabajo en una empresa localizada en la avenida República Mexicana, en la colonia Antiguo Nogalar, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

En el video se puede ver cómo un hombre baja de un taxi y se acerca directamente hacia Rosa Aidé, de 46 años, quien solo caminaba tranquilamente por la calle.

Al verlo, ella se detiene frente al auto, mientras el sujeto comienza a atacarla con lo que parece ser un machete, mientras la mujer intenta defenderse.

Diferentes medios dieron a conocer que el presunto agresor sería su pareja, Juventino Bautista, de unos 50 años, quien en distintas ocasiones habría agredido a Rosa.

Mujer muere tras ataque en Nuevo León

Las imágenes muestran cómo, al percatarse de lo sucedido, el conductor del taxi se baja e intenta detener la agresión, incluso empujando al atacante con el vehículo para alejarlo. Otro hombre aparece en el video y también ayuda para detener a Juventino.

Con ayuda, Rosa Aidé corre herida y sube al taxi, donde pide que la lleven a una clínica que está sobre la avenida Nogalar. Lamentablemente, horas más tarde se confirmó que Rosa murió por las lesiones.

En cuanto al agresor, este se habría logrado dar a la fuga, por lo que las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por feminicidio para dar con su paradero.

Catean casa del presunto feminicida en Nuevo León

En medio de las investigaciones, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, junto con personal de Servicios Periciales, realizaron un cateo en una casa que presuntamente le pertenece a Juventino, en el municipio de García.

El lugar fue asegurado por las autoridades para realizar el levantamiento de indicios y comenzar con las diligencias correspondientes para tratar de recabar información que permita esclarecer el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los resultados ni han informado sobre personas detenidas, por lo que la familia de Rosa Aidé pide justicia.

