Crueldad en Yucatán: Usan iguanas vivas como “piñatas” en festejo de Pustunich| VIDEO

Usuarios en redes sociales exhibieron un caso de maltrato animal en la comisaría de Pustunich, Yucatán, pues una supuesta tradición por pobladores onstaba en partir piñatas, pero en lugar de dulces, tenían iguanas vivas adentro.

El video habría sido grabado el pasado 3 de mayo, durante los festejos del Día de la Santa Cruz.

🤬🦎 ¡Es una salvajada! En Pustunich, Ticul, #Yucatán, urgen la intervención de la @PROFEPA_Mx por el presunto uso de iguanas como relleno de piñatas en festividades locales.



Señalan que las iguanas que sobreviven son ultimadas a patadas. 🛑https://t.co/7bqZPV2cbT — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) May 6, 2026

En pueblo de Yucatán utilizan a las iguanas para relleno de piñata

La supuesta tradición consiste en llenar jarrones de barro, conocidos localmente como "cantaritos", con iguanas vivas y se cuelgan para ser golpeadas. Los asistentes, armados con palos, le pegan al barro hasta que este estalla.

En los videos que circulan en las redes sociales, se ve claramente cómo los reptiles caen al pavimento desde lo alto; algunos intentan correr desesperados, mientras otros quedan inmóviles siguiendo su instinto animal.

Risas ante el sufrimiento de las iguanas golpeadas

Lo que más ha indignado a quienes han visto las grabaciones no es solo el acto físico, sino el ambiente que mantienen los pobladores de fiesta. Mientras los animales sufren agresiones directas, se escuchan gritos y risas de los presentes.

Según testigos y medios locales, la "tradición" no termina cuando las iguanas caen de la "piñata", sino cuando los pobladores proceden a matarlas, convirtiendo un símbolo de la fauna regional en víctimas de maltrato animal.

¿Qué dijo la Fiscalía y PROFEPA ante el maltrato a las iguanas en Yucatán?

A pesar de que usuarios y hasta periodistas locales expusieron las pruebas y etiquetaron directamente a la Fiscalía General del Estado de Yucatán y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), no ha habido una sola respuesta oficial ni tampoco algún comunicado, a pesar de que el maltrato animal es un delito tipificado y estas especies suelen estar protegidas bajo normativas federales.

🚨⚠️Nuevamente estas indignantes imágenes, pero ahora en #Yucatán y en pleno 2026.‼️



❌Habitantes de #Pustunich son responsables de realizar una práctica en la que iguanas vivas son introducidas en jarrones y golpeadas como si fueran piñatas.



❌De acuerdo con los hechos… https://t.co/Nb23YkzHiu pic.twitter.com/Y3H8ZzpVp9 — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 6, 2026

Indignación en redes sociales por iguanas siendo golpeadas

Varios calificaron la práctica como un acto de barbarie y crueldad que no debería escudarse bajo el nombre de "tradición".

Hasta el momento, la comunidad de Pustunich no ha dado declaraciones sobre el hecho ni el origen de esta práctica. Lo cierto es que la presión sigue creciendo, exigiendo que se identifique a los responsables de organizar esta "dinámica".