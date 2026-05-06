¿Dónde sonará la alerta sísmica por el simulacro hoy? Lista de ciudades y a qué hora se activará por el Primer Simulacro Nacional 2026 este 6 de mayo

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que durante el Primer Simulacro Nacional 2026 se activará el sistema de alertamiento por temblores en distintas ciudades de México. En Azteca Noticias te decimos en dónde sonará la alerta sísmica hoy 6 de mayo en los celulares y altavoces colocados en la vía pública.

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¡No te asustes! La alerta sísmica se activará en los celulares a las 11:00 horas del tiempo del centro de México, este 6 de mayo 2026 durante el Primer Simulacro Nacional.

¿En qué ciudades de México sonará la alerta sísmica en el celular por el Simulacro del 6 de mayo?

¿Está tu ciudad? La Coordinación Nacional de Protección Civil compartió el mapa oficial de las regiones de México en las que la alerta sísmica se activará en los celulares el próximo miércoles 6 de mayo 2026; te compartimos la lista.



Guerrero - San Marcos , Acapulco, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Chilpancingo, Mochitlán, Tixtla y Eduardo Neri

San Marcos , Acapulco, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Chilpancingo, Mochitlán, Tixtla y Eduardo Neri Michoacán - Pátzcuaro, Huiramba, Acuitzio, Morelia, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Charo y Epitacio Huerta.

- Pátzcuaro, Huiramba, Acuitzio, Morelia, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Charo y Epitacio Huerta. Morelos - Huitzilac, Tepoztlán, Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Yecapixtla, Miacatlán, Temixco, Emiliano Zapata, Tlaltizapán de Zapata, Ayala, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec de Leandro Valle, Tepalcingo, Axochiapan, Tlaquiltenango, Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac, Mazatepec, Tetecala y Coatlán del Río.

Por su parte, en la Ciudad de México la alerta sísmica sonará en los celulares de las siguientes alcaldías:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Mientras que en el Estado de México la alerta sísmica se activará en todos los municipios de la región.

¿En qué regiones sonará la alerta sísmica en mayo 2026?|GOBIENO DE MÉXICO

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en los celulares de México?

¡No te asustes! La alerta sísmica se activará en los celulares a las 11:00 horas del tiempo del centro de México, este 6 de mayo 2026 durante el Primer Simulacro Nacional. En cuanto se detone el sistema de alertamiento, en todo el país se activarán los protocolos de emergencia en caso de temblor, para que los ciudadanos realicen el ejercicio de protección civil.

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¿Cómo sonará la alerta sísmica del celular por Simulacro Nacional 2026?

Se espera que la alerta sísmica suene en todos los celulares de México durante el Primer Simulacro Nacional 2026, y estará acompañada del siguiente mensaje:

"ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO"

Para el Estado de México y la Ciudad de México este simulacro se convierte en el segundo ejercicio del año. En febrero pasado la alerta sísmica sonó en los teléfonos celulares de estas zonas en un ejercicio metropolitano con hipótesis de sismo.