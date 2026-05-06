Hombre ataca con machete a Ana Luisa y pierde ambos antebrazos tras intento de feminicidio

Ana Luisa Sánchez Cruz finalmente cruzó el umbral de su hogar tras recibir el alta médica. Su salida del hospital ocurre semanas después de haber sido víctima de intento de feminicidio el pasado 13 de abril en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

Ana Luisa Sánchez Cruz regresa a casa tras sobrevivir a un intento de feminicidio en Chiapas

A pesar de las secuelas físicas permanentes, pues la joven perdió sus dos antebrazos a causa de las heridas provocadas con un machete, su actitud al volver con los suyos es de optimismo y alegría. Ella se define a sí misma como una mujer profundamente católica e hija de Dios, atribuyendo su supervivencia a una intervención divina que le otorgó la esperanza necesaria para no rendirse en los momentos más oscuros de su hospitalización.

La recuperación de esta sobreviviente de intento de feminicidio no ha sido un camino solitario. Ana Luisa enfatiza que el respaldo constante de su madre, su padre, sus hermanas y sus amistades ha sido el motor que le ha permitido levantarse. Además del círculo cercano, destaca la fuerza que recibe al ver a sus hijos, quienes son su principal motivación para continuar.

El apoyo se ha extendido incluso a través de medios digitales, donde ha recibido numerosos mensajes de ánimo de personas que, aunque lejanas, le han brindado la fortaleza necesaria para enfrentar su nueva realidad. Ella asegura que no alberga resentimiento en su corazón y prefiere enfocarse en el agradecimiento hacia quienes la han acompañado durante estos días críticos.

¿Qué sucederá con el agresor?

Mientras Ana Luisa inicia una nueva etapa en su vida, el responsable del ataque enfrenta las consecuencias de sus actos ante la justicia. El sujeto, identificado como Pablo N, permanece bajo custodia de las autoridades estatales.

El presunto feminicida fue capturado y se encuentra actualmente detenido bajo el cargo de feminicidio en grado de tentativa. El proceso legal sigue su curso y el imputado está a la espera de las siguientes audiencias para determinar su situación jurídica definitiva por los hechos ocurridos en abril.

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La detención representa un paso importante en la búsqueda de justicia para Ana Luisa, cuya vida fue transformada drásticamente en un solo instante.

La realidad de Ana Luisa ha dado un giro total y absoluto, reconociendo que las cosas no volverán a ser como antes del incidente. No obstante, su testimonio se centra en la resiliencia y en la capacidad de encontrar luz a pesar del trauma.

