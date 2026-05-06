Por huachicol fiscal: Detienen al hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Isabel “M”

Autoridades confirmaron la detención de José Isabel “M”, hermano del exalcalde Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión “M”; elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lo capturaron.

El delito: participar en una red de huachicol fiscal que movía cantidades industriales de combustible robado por México.

“Un año después de los megahuachibuques en Tampico… y El Choko sigue más libre que el diésel que se robó.



Hermano del exalcalde de Teuchitlán (preso por ligas con el CJNG), artífice de la red que movió 57.8 millones de litros de huachicol fiscal, con empresas como Mefra Fletes… pic.twitter.com/LZbXGPxOuZ — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 29, 2026

¿Cuánto combustible robó el hermano del exalcalde?

La orden de aprehensión en contra de José Isabel no es de hace poco. Desde septiembre del año pasado, ya existía un mandato judicial debido a su presunta participación en el robo de casi 9 millones de litros de hidrocarburo. Este combustible fue sustraído inicialmente en Ensenada, Baja California, y posteriormente decomisado.

La investigación señala que el ahora detenido formaba parte clave de la logística para contrabandear este producto y meterlo al mercado de forma ilegal.

El exalcalde de Teuchitlán también está arrestado, ¿por qué?

Su hermano, el exalcalde José Ascensión “M”, ya se encuentra tras las rejas desde mayo de 2025. A él se le vinculó a proceso por delincuencia organizada agravada, por estar relacionado con el caso del Rancho Izaguirre.

En el Rancho Izaguirre, colectivos de Madres Buscadoras denunciaron en marzo pasado la existencia de crematorios clandestinos y campos de adiestramiento.

Las autoridades hallaron más de mil 300 indicios, incluyendo ropa y maletas. Este lugar fue el que terminó por hundir la reputación de la administración local del exedil, vinculándola directamente con el control que el CJNG ejerce en la zona.

¿Qué decía sobre el Rancho Izaguirre el exalcalde?

Ante el escándalo, el que fuera presidente municipal de Teuchitlán, intentó deslindarse con un "que me investiguen, yo estoy limpio". Sin embargo, las investigaciones llegaron hacia él y ahora se encuentra recluido por su posible relación con el caso.

#ÚltimaHora | José Murguía Santiago, el alcalde de #Teuchitlán, #Jalisco fue detenido, confirmaron fuentes federales a #FIA



Es el primer servidor público detenido como parte de la investigación del Rancho Izaguirre, podría enfrentar cargos por delincuencia organizada. pic.twitter.com/nhoa9rrlpd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 4, 2025

El huachicol fiscal: el nuevo golpe al estado

El huachicol fiscal no se trata solo de perforar ductos, sino de una red compleja de contrabando y engaño al fisco para mover combustible robado como si fuera legal.

Con la captura de José Isabel "M", se espera que las autoridades desmantelen la conexión que permitía que el producto robado en el norte del país llegara hasta Jalisco.