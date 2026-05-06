Las acusaciones a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, podrían ser solo la punta del iceberg. Otros funcionarios de Morena también podrían estar en la "lista negra" debido a la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, según especialistas.

Figuras como Américo Villareal, Marina del Pilar y Mario Delgado, también podrían estar en la mira del gobierno estadounidense.

"Rocha Moya, sería a penas el primer gobernador de varios estados que están en la lista", explicó David Saucedo, Consulto en Seguridad Pública.

¡Escándalo bajo la lupa de EU!



🇺🇸 Especialistas aseguran que @rochamoya_ es solo el inicio.



Hay más nombres en la lista de investigaciones por vínculos con el crimen organizado:



📍 Américo Villarreal #Tamaulipas

📍 Marina del Pilar #BC

📍 Mario Delgado (SEP)

📍 Adán… pic.twitter.com/9xcggjnIuJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Nueva estrategia nacional de control de drogas: EU va tras políticos corruptos

Con la nueva estrategia nacional de control de drogas, Estados Unidos asegura que irá por las organizaciones criminales, así como por los funcionarios corruptos que permiten las operaciones de estos delincuentes.

Además, investigarán a quienes responsabilizan por su falta de acción para controlar el problema. Entre las nuevas medidas están:



Persecución.

Sanciones económicas.

Intervención en países extranjeros.

¿Quiénes siguen después de Roca Moya? Lista de funcionarios que podrían ser investigados por EU

David Saucedo, Consultor en Seguridad Pública, compartió la lista de funcionarios de Morena que podrían estar en la mira del Gobierno de Estados Unidos ante la nueva estrategia de seguridad, pero ¿quiénes son?



Américo Villareal - Gobernador de Tamaulipas

Marina del Pilar - Gobernadora de Baja California

Mario Delgado - Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entre los funcionarios que podrían ser investigados, aparece Adán Augusto, ex líder de los senadores de Morena en la Cámara Alta por su vínculo orgánico con la barredora.

Incertidumbre por la ausencia de Rubén Rocha Moya

A días de la desaparición pública del gobernador con licencia, Rocha Moya, la gobernadora interna Yeraldine Bonilla Valverde, confirma que el gabinete seguirá igual. La incertidumbre continúa, pues Rubén Rocha no se ha aparecido desde el pasado 30 de abril 2026.

"No va haber cambios en el Gabinete, solamente los cambios que se hicieron el día de ayer (...) Son cambios que se necesitan para poder seguir con la gobernabilidad del estado de Sinaloa", explicó Geraldine Bonilla.

Por su parte, las investigaciones de EU ya no solo alcanzan a los hijos de Rocha Moya por enriquecimiento inexplicable, sino que también señalan a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presunta recepción de dinero del Cártel de Sinaloa.