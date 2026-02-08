Mega apagón este domingo 8 de febrero en Querétaro: Colonias que tendrán corte de luz hasta 8 horas

El mega corte de luz en Querétaro ya tiene fecha y horario. Las autoridades confirmaron que este domingo 8 de febrero de 2026 se aplicará un apagón programado de hasta ocho horas, por lo que habitantes y comercios deberán tomar precauciones para enfrentar el apagón sin contratiempos.

De acuerdo con el aviso oficial, el apagón en Querétaro comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 17:00 horas , lo que significa una jornada completa con corte de luz en zonas específicas del estado; este apagón forma parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica.

Colonias de Querétaro donde habrá corte de luz este domingo

El corte de luz impactará principalmente al municipio de El Marqués, Querétaro. Las colonias incluidas en el apagón son:



El Colorado

La Piedad

Ampliación Los Cues

San Antonio La Galera

El Rosario

Garambullo

La Loma

Miranda

Parque Bernardo Quintana

FINSA

Durante el apagón , hogares, negocios y servicios que dependen de energía eléctrica podrían ver afectadas sus actividades, por lo que se recomienda anticipar necesidades básicas ante el corte de luz en Querétaro.

¿Por qué habrá apagón en varias colonioas de Querétaro?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que el apagón responde a trabajos técnicos indispensables para reforzar la infraestructura eléctrica. Estas maniobras requieren que las líneas estén completamente desenergizadas, lo que hace necesario suspender el suministro durante varias horas y aplicar este corte de luz programado.

Recomendaciones ante el corte de luz

Ante el apagón en Querétaro, se sugiere cargar dispositivos electrónicos, desconectar aparatos sensibles y prever alternativas de iluminación. En el caso de comercios, considerar ajustes operativos temporales durante el corte de luz.