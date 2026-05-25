Rescatan a 90 personas a la deriva cerca de Isla de Sacrificios; fuerte operativo evitó tragedia en Veracruz

Momentos de tensión se vivieron frente a las costas de Veracruz luego de que decenas de kayakistas y practicantes de paddle quedaran a la deriva cerca de Isla de Sacrificios; el fuerte despliegue de cuerpos de emergencia permitió auxiliar a cerca de 90 personas antes de que la situación escalara en el mar.

El operativo se activó la mañana de este domingo 24 de mayo, luego de que autoridades municipales de Boca del Río recibieran un reporte de apoyo emitido por Capitanía de Puerto; minutos después, personal de rescate y acuamotos fueron movilizados hacia la zona de playa Camino Real.

De acuerdo con información oficial, el llamado de emergencia ocurrió alrededor de las 08:38 horas; la instrucción fue atender de inmediato a los grupos que presentaban dificultades para regresar a tierra firme debido a las condiciones en el mar.

¿Qué pasó frente a Isla de Sacrificios?

Las personas auxiliadas participaban en recorridos organizados por distintas empresas turísticas dedicadas a actividades acuáticas; entre ellas se encontraban kayakistas, guías y practicantes de paddle.

Las compañías involucradas fueron:



Bruma, con 27 clientes y cinco guías.

Mango Paddle, con 17 clientes y tres guías.

Conoce Veracruz, con 30 clientes y ocho guías.

En total, alrededor de 90 personas fueron apoyadas para salir del mar de forma segura.

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⚠️ Más de 80 personas fueron rescatadas por elementos de seguridad tras quedar varadas en el mar mientras realizaban actividades en kayak y pádel en la zona de la Isla de Sacrificios en #Veracruz 🚣🚨



Los participantes señalaron que tras cambiar de manera repentina el clima las… pic.twitter.com/LV412R2s5T — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) May 24, 2026

¿Hubo personas lesionadas?

Durante las maniobras de rescate, paramédicos brindaron atención médica a 16 personas; dos presentaron crisis nerviosa y otras 14 resultaron con picaduras de erizo tras el incidente.

A pesar del susto y la movilización, ninguna persona requirió traslado hospitalario y todas pudieron retirarse por sus propios medios una vez concluido el operativo.

¿Quiénes participaron en el rescate?

En las labores de emergencia participaron elementos de:



Protección Civil Boca del Río.

Bomberos Conurbados.

Capitanía de Puerto.

Agrupamiento Marítimo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir indicaciones de seguridad durante actividades acuáticas, especialmente ante cambios repentinos en las condiciones del mar cerca de Isla de Sacrificios.