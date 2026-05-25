¡Evita multas! Cambia otra vez la verificación en CDMX y Edomex; estos autos deberán cumplir requisito en junio

Miles de automovilistas en CDMX y el Edomex deberán prepararse para una nueva etapa de verificación vehicular durante junio de 2026; autoridades recordaron que no cumplir con el trámite puede derivar en multas económicas, restricciones para circular e incluso el envío del vehículo al corralón .

La medida aplicará para automóviles con determinados engomados y terminaciones de placas; por ello, revisar el calendario oficial desde ahora puede evitar sanciones, largas filas o problemas al momento de circular en zonas con operativos ambientales y de tránsito.

¿Qué autos deberán verificar en junio 2026?

Durante junio deberán realizar la verificación vehicular los autos con:



Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

El trámite aplica tanto para conductores de CDMX como del Edomex; además, las autoridades recomiendan no esperar hasta los últimos días debido a que los verificentros suelen saturarse conforme avanza el mes.

En varios municipios y alcaldías, las citas se agotan rápidamente, especialmente durante la segunda quincena; por ello, especialistas recomiendan agendar con anticipación para evitar retrasos o quedarse sin espacios disponibles.

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¿De cuánto es la multa por no verificar?

No cumplir con la verificación vehicular puede convertirse en un fuerte golpe al bolsillo; actualmente, las sanciones económicas superan varios miles de pesos dependiendo de la entidad y del tiempo de retraso acumulado.

Además de la multa, automovilistas también podrían enfrentar restricciones del programa Hoy No Circula; en algunos casos, autoridades pueden remitir el vehículo al corralón si detectan incumplimiento durante operativos viales o ambientales.

Otro problema frecuente ocurre cuando conductores intentan verificar fuera del periodo correspondiente; esto genera pagos adicionales y retrasa todavía más el trámite.

¿Qué necesitas para hacer la verificación?

Antes de acudir al verificentro, autoridades recomiendan revisar que el vehículo no tenga adeudos pendientes de:



Tenencia.

Refrendo.

Fotocívicas o multas.

Verificaciones anteriores.

También es importante llevar tarjeta de circulación vigente y acudir con el automóvil en buenas condiciones mecánicas; fallas en motor, escape o emisiones contaminantes pueden provocar rechazo durante la prueba.

¿Por qué junio suele complicarse para miles de automovilistas?

Junio es uno de los meses donde más personas dejan el trámite para última hora; esto provoca filas largas, saturación en verificentros y problemas para conseguir citas rápidas.

Por ello, autoridades recomiendan realizar la verificación lo antes posible y mantenerse atentos a posibles cambios en el calendario ambiental tanto en CDMX como en Edomex.

La recomendación principal es simple: revisar placas, engomado y fechas desde ahora puede evitar multas innecesarias, sanciones y el riesgo de terminar en el corralón durante junio de 2026.