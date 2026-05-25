VIDEO: Chofer de ruta intenta arrollar protesta por adolescentes desaparecidos en Tlajomulco

Lo que comenzó como una protesta desesperada para exigir la aparición de tres adolescentes desaparecidos terminó convirtiéndose en una escena de tensión y miedo en Tlajomulco de Zúñiga. En medio del bloqueo sobre Avenida Adolf B. Horn, un chofer del transporte público aceleró su unidad y avanzó contra manifestantes que mantenían cerrada la vialidad, provocando momentos de pánico entre familiares y ciudadanos.

El conductor, identificado como operador de la ruta 101, intentó atravesar el contingente pese a que decenas de personas permanecían sobre el asfalto exigiendo respuestas de las autoridades por la desaparición de tres menores de edad ocurrida entre el 18 y 19 de mayo.

Los testimonios de quienes participaron en la protesta coinciden en un punto: no fue una maniobra accidental. Los presentes relataron que la unidad avanzó directamente hacia el grupo, obligando a varias personas a quitarse del camino para evitar ser atropelladas.

Protesta en Tlajomulco escala tras agresión de chofer en Avenida Adolf Horn

La agresión elevó todavía más la tensión que desde hace días crece en distintos puntos de Jalisco por los casos recientes de desaparición de adolescentes.

Los familiares decidieron bloquear ambos sentidos de Avenida Adolf B. Horn, a la altura de Avenida Concepción, después de denunciar falta de avances reales en las investigaciones y una respuesta insuficiente por parte de la Fiscalía.

Durante horas, el cierre vial colapsó una de las principales arterias de la zona sur metropolitana, mientras madres, padres y amigos de los menores desaparecidos gritaban consignas y sostenían fotografías de los adolescentes.

Lejos de dispersarse tras el incidente con el camión, los manifestantes endurecieron el tono de la protesta y advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta obtener información clara sobre el paradero de los jóvenes.

🚨#AlertaADN



El conductor de un camión de transporte público intentó arrollar a un grupo de manifestantes que mantiene bloqueados ambos sentidos de la avenida Adolf B. Horn, en Tlajomulco, Jalisco. La protesta es por la desaparición de tres menores de edad ⚠️ pic.twitter.com/4relXdRWBL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 24, 2026

Desaparición de adolescentes en Jalisco enciende temor por reclutamiento forzado

Uno de los casos que detonó la movilización es el de Dilan Iván Torres Gómez, de 15 años, desaparecido el pasado 18 de mayo en la colonia Colinas del Roble, en Tlajomulco de Zúñiga. Según sus familiares, mensajes encontrados en su teléfono celular apuntarían a un posible reclutamiento por parte de un grupo criminal.

La familia aseguró que ya había protestado un día antes en Camino a San Sebastián, pero denunció que no recibió respuestas concretas de las autoridades.

Otro de los casos es el de Camila Janeth Vázquez Rivas, de 13 años, desaparecida el 19 de mayo tras salir de la Secundaria 170, en la colonia Santa Fe. De acuerdo con versiones de estudiantes, la adolescente habría abordado un vehículo de plataforma luego de mencionar a compañeros que recibió una supuesta oferta de trabajo.

Sus familiares sostienen que la menor pudo haber sido víctima de reclutamiento forzado, una hipótesis que comienza a repetirse entre varios casos recientes de desaparición juvenil en la entidad.

Caso de Santiago González aumenta presión sobre autoridades de JaliscoEl tercer adolescente desaparecido es Santiago González González, de 16 años, visto por última vez al salir de Plaza Galerías, en Zapopan. Sus familiares denunciaron además que la novia del joven también permanece desaparecida y rechazaron versiones que apuntan a una ausencia voluntaria.

Durante la manifestación, algunos participantes afirmaron que existiría al menos otro caso similar en Tonalá, también relacionado con un menor de edad.