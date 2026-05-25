Encuentran con vida a Paulina Maritza: sujetos la habrían subido a una camioneta en Edomex

Finalmente, las horas de angustia e incertidumbre acabaron para la familia de la pequeña Paulina Maritza, quien había sido vista por última vez el pasado viernes 22 de mayo en Toluca, Estado de México (Edomex).

A casi dos días de su desaparición, la pequeña fue localizada sana y salva, mientras que sus posibles secuestradores fueron detenidos, luego de que vecinos intentaran sacarlos a la fuerza de su casa.

Encuentran con vida a menor desaparecida en Toluca, Edomex

La localización con vida sucedió después de que amigos y vecinos realizaran un bloqueo sobre la avenida José López Portillo para exigir a las autoridades acelerar las labores de búsqueda.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la noche del viernes en calles de la comunidad de Magdalena Otzacatipan, en Toluca. La menor salió rumbo a una tienda cercana; sin embargo, nunca volvió.

A decir de vecinos, la pequeña fue subida por la fuerza a una camioneta negra, situación que encendió las alarmas entre habitantes de la zona norte de la capital mexiquense.

Tras varias horas sin noticias de ella, familiares y vecinos comenzaron una intensa búsqueda y difundieron la desaparición de la menor en redes sociales.

Familiares bloquearon avenida para exigir su búsqueda

La desesperación por encontrar a Paulina Maritza llevó a familiares y vecinos de San Cristóbal Huichochitlán a salir a las calles este fin de semana para exigir acciones inmediatas por parte de las autoridades.

Como medida de presión, realizaron el bloqueo de una avenida en Toluca durante varias horas para pedir avances en las investigaciones y agilizar la localización de la menor.

Pero no fue hasta que la tarde de este domingo se confirmó que la menor fue encontrada con vida en Toluca, hecho que puso fin a la incertidumbre de su familia.

Tras su localización, Paulina Maritza recibió atención médica y acompañamiento especializado para verificar su estado de salud y brindar apoyo integral después de las horas que permaneció desaparecida.

Detienen a 5 personas por secuestro en Edomex

Como parte del operativo relacionado con el caso, autoridades informaron la detención de cinco personas: cuatro hombres y una mujer.

Los implicados ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

