Apagón programado afecta a miles en Chiapas: Conoce los horarios y zonas con corte de luz
La CFE anunció un apagón masivo programado HOY en varias localidades de Chiapas; conoce qué zonas estarán sin luz y cuánto durará la afectación del corte.
Miles de hogares en Chiapas enfrentarán un apagón masivo programado que se extenderá por varias horas, debido a trabajos técnicos de mantenimiento en la red eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el corte de luz será temporal este jueves 18 de diciembre, pero afectará a miles en distintas localidades y colonias del estado, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.
De acuerdo con la información oficial, las labores requieren desenergizar las líneas eléctricas para proteger al personal que realizará los trabajos, lo que provocará la suspensión del servicio en zonas específicas de Chiapas durante gran parte del día.
Horario del apagón programado en Chiapas
El apagón masivo en Chiapas inició a las 09:45 horas y se mantendrá hasta las 17:00 horas.
Inicialmente, la Comisión Federal de Electricidad había informado que el corte de luz concluiría a las 15:00 horas; sin embargo, las autoridades decidieron extender las labores dos horas más para completar las reparaciones necesarias.
Ante este ajuste en el horario, se pide a los habitantes mantenerse atentos a los canales oficiales de información, ya que cualquier actualización será comunicada por las autoridades correspondientes y por la Comisión Federal de Electricidad.
Localidades afectadas por el corte de luz en Chiapas
- Arriaga
- Cacahoatán
- Tuxtla Chico
- Huixtla
- Huanacastalal
- Barrio La Bondad
- Ejido Tomás Garrido
- Boca del Cielo
- Playa del Sol
- Ejido Los Cocos
- Calzada de Huachipilín
- Belisario Domínguez
- Vicente Guerrero
- Benito Juárez
- La Laguna
- Las Manzanas
- Ranchería Los Mangos
- Tonalá
- Cabeza de Toro
Colonias más afectadas por el apagón
Durante el apagón programado, estas colonias se verán más afectadas:
En el municipio de Cacahoatán, el corte de luz impactará directamente a:
- Fracción Dos de Mayo
- Desenlace
- Fracción Los Alpes
- El Águila
- Faja de Oro
- Ahuacatlán
- Talquián
- Mixcum
- Cantón Santa Teresa
Mientras tanto, en Tuxtla Chico, las zonas sin servicio serán:
- Primera Sección de Guillén
- San Rafael
- Fracción Bar
Ante este apagón programado en Chiapas, se recomienda cargar dispositivos móviles, desconectar aparatos eléctricos y planear actividades considerando la suspensión temporal del servicio.