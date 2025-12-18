Apagón programado afecta a miles en Chiapas: Conoce los horarios y zonas con corte de luz

Miles de hogares en Chiapas enfrentarán un apagón masivo programado que se extenderá por varias horas, debido a trabajos técnicos de mantenimiento en la red eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el corte de luz será temporal este jueves 18 de diciembre, pero afectará a miles en distintas localidades y colonias del estado, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

De acuerdo con la información oficial, las labores requieren desenergizar las líneas eléctricas para proteger al personal que realizará los trabajos, lo que provocará la suspensión del servicio en zonas específicas de Chiapas durante gran parte del día.

Horario del apagón programado en Chiapas

El apagón masivo en Chiapas inició a las 09:45 horas y se mantendrá hasta las 17:00 horas.

Inicialmente, la Comisión Federal de Electricidad había informado que el corte de luz concluiría a las 15:00 horas; sin embargo, las autoridades decidieron extender las labores dos horas más para completar las reparaciones necesarias.

Ante este ajuste en el horario, se pide a los habitantes mantenerse atentos a los canales oficiales de información, ya que cualquier actualización será comunicada por las autoridades correspondientes y por la Comisión Federal de Electricidad.

La CFE anunció un apagón masivo programado HOY en varias localidades de Chiapas|CFE

Localidades afectadas por el corte de luz en Chiapas



Arriaga

Cacahoatán

Tuxtla Chico

Huixtla

Huanacastalal

Barrio La Bondad

Ejido Tomás Garrido

Boca del Cielo

Playa del Sol

Ejido Los Cocos

Calzada de Huachipilín

Belisario Domínguez

Vicente Guerrero

Benito Juárez

La Laguna

Las Manzanas

Ranchería Los Mangos

Tonalá

Cabeza de Toro

Colonias más afectadas por el apagón

Durante el apagón programado, estas colonias se verán más afectadas:

En el municipio de Cacahoatán, el corte de luz impactará directamente a:



Fracción Dos de Mayo

Desenlace

Fracción Los Alpes

El Águila

Faja de Oro

Ahuacatlán

Talquián

Mixcum

Cantón Santa Teresa

Mientras tanto, en Tuxtla Chico, las zonas sin servicio serán:



Primera Sección de Guillén

San Rafael

Fracción Bar

Ante este apagón programado en Chiapas, se recomienda cargar dispositivos móviles, desconectar aparatos eléctricos y planear actividades considerando la suspensión temporal del servicio.