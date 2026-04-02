Así es el brazalete que usará Doña Carlota “N”, abuelita de Chalco, tras un año encarcelada; “no me siento culpable”

Doña Carlota "N", apodada en redes sociales como la abuelita de Chalco, salió de la cárcel este miércoles 1 de abril de 2026 para llevar su proceso en casa al recibir prisión domiciliaria, pero con un brazalete en el pie como medida cautelar.

La salida de la abuelita de Chalco marcó un precedente en la justicia del país, pues su caso dividió opiniones, ya que para unos, fue el símbolo de una persona que busca la justicia por cuenta propia ante la falta de ayuda de las autoridades.

“Fue en defensa propia 100%, la verdad yo no era capaz ni de matar a un pollo”: así lo asegura Doña Carlota tras llegar a su domicilio 🏠⚖️



Desde su casa, nuestro compañero Pablo Castorena (@jpcastorena) conversó con ella sobre cómo se siente en esta nueva etapa mientras… pic.twitter.com/dM7JvVMnfX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 2, 2026

Doña Carlota "N", ¿qué hizo la abuelita de Chalco?

La mujer de 74 años de edad fue detenida al ser acusada de la muerte de dos presuntos invasores que habrían ocupado su casa en el municipio de Chalco, Estado de México.

Los hechos por lo que la acusaron ocurrieron el 1 de abril de 2025 en un domicilio ubicado en el poblado de Candelaria Tlapala, en la calle Hacienda La Labor, del fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe.

En el lugar había unas personas que presuntamente habían invadido su casa, y fue acusada de dispararles, hechos tras los cuales un menor de 14 años resultó herido también.

Doña Carlota "N" usará brazalete en el pie tras salir de la cárcel

Luego de salir del penal en Chalco, Carlota "N", abordó una camioneta que la llevó a una casa en la que seguirá llevando su proceso, pues la mujer de la tercera edad no ha sido declarada inocente.

No obstante, se determinó que use un brazalete como medida de seguridad al salir del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, prisión que dejó debido a su avanzada edad y por problemas de salud que presenta, como diabetes e hipertensión.

La mujer asegura que lo que pasó hace un año "fue en defensa propia cien por ciento, la verdad yo no era capaz ni de matar a un pollo".

📢 “Me siento bien, tranquila”: en exclusiva para adn Noticias, nuestro compañero Pablo Castorena (@jpcastorena) entrevistó a Doña Carlota en su casa, quien ahora continúa su proceso en prisión domiciliaria 🏠⚖️#adnNoticias con @yunuecuevas ✨📺| https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/0pRlWXvSSk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 1, 2026

Video de Doña Carlota "N": graban agresión a supuestos invasores en Chalco

En redes sociales se publicó un video del momento en que la mujer de la tercera, junto con sus hijos Eduardo “N” y Mariana “N”, también detenidos, enfrentaron a los supuestos invasores para exigirles que dejaran su casa.

Las personas que perdieron la vida son un joven de 19 años de edad, quien falleció en el lugar, mientras que un hombre más de 51 años murió cuando recibía atención médica en un hospital del municipio de Chalco, en tanto, otra persona más también resultó lesionada, esta última se trata de un menor de 14 años de edad quien se encontraba en el lugar.