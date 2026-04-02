Maltrato animal en Tabasco: lanzan a perrito a laguna y presumen video en WhatsApp

Un caso de maltrato animal se registró en el estado de Tabasco, donde un sujeto cargó un perrito y lo arrojó a una laguna dejándolo a su suerte, pero no solo eso, sino que hasta lo presumió en un estado de WhatsApp.

La situación ha indignado a usuarios en redes sociales, pues el momento de los hechos se difundió, lo que ha puesto en evidencia el maltrato animal que el sujeto ejerció sobre el animal.

Revelan video de maltrato animal en Tabasco

La asociación civil en pro de los animales llamada Patrulla Canina al Rescate Tabasco A.C. dio a conocer la grabación del momento en que un sujeto, quien estaba acompañado por alguien más que grabó, tomó al perrito para lanzarlo a una laguna.

Matilde Mojarraz, presidenta de la Patrulla Canina al Rescate Tabasco A.C., comentó a Azteca Noticias que la grabación les llegó a través de una denuncia anónima a través de redes sociales, sin que les precisaran más detalles por temor a represalías.

Perro arrojado a laguna en Tabasco habría muerto

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Jalpa de Méndez. De acuerdo con reportes preliminares de la misma asociación, el perro al parecer murió, aunque no se sabe si ahogado o por la fauna de la laguna que lo habría matado.

"Me mandaron el video, pero no me dieron más información. Le pregunté si sabía el nombre, si sabía la comunidad y me dijo que no quería tener problemas (...) solo sé que fue en Jalpa de Méndez", contó a Azteca Noticias.

El video fue recibido por Patrulla Canina al Rescate Tabasco A.C. ayer por la mañana, pero se desconoce cuándo ocurrió, aunque al ser una grabación de un estado de WhatsApp, se cree que los hechos igual pasaron este martes 31 de marzo de 2026.

#TvAzteca #SeresSintientes #animales #mascotas ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Activistas denuncian condiciones deplorables y traslados sin información clara de perros extraídos del refugio franciscano en Cuajimalpa. Al menos 183 animales permanecen en jaulas transportadoras en el Deportivo Hermanos Galeana. El Gobierno de la Ciudad de México reporta 858 perros resguardados, distribuidos entre el Albergue del Ajusco y la Brigada de Vigilancia Animal. Sin embargo, 21 habrían muerto y 57 siguen sin paradero conocido, lo que mantiene la indignación y las protestas. La información en #HechosAM

Asociación reporta más casos de maltrato animal en Tabasco

Matilde Mojarraz comentó que en Tabasco se han registrado más casos de maltrato animal contra perros y otras especies. Recordó el caso de una perrita llamada "Costeña", a quien rescataron después de que le sacaron los ojos y la abandonaron en una carretera; o el de "Wendy", una perrita que estaba en la calle y le pasó un caballo encima.

