¡No salgas a carretera! Hora en que inicia el megabloqueo por el paro nacional de transportistas y agricultores

¡Se acerca el paro de transportistas y agricultores! Ante la violencia en carreteras y la falta de apoyo al campo mexicano, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron que se realizará un megabloqueo a nivel nacional este lunes 6 de abril.

Tras el regreso de vacacionistas por la Semana Santa, miles de conductores podrían enfrentar afectaciones en distintos tramos carreteros. Por ello, en Azteca Noticias te decimos la hora en que iniciarán los bloqueos, así como las autopistas afectadas.

¿A qué hora iniciará el paro nacional de transportistas y agricultores en México?

"Nos vamos a paro porque el transporte en México está en crisis, porque no sabemos si vamos a regresar a casa" fueron parte de las palabras de la ANTAC, ante la movilización que provocará un lunes caótico a nivel nacional.

Debido a que distintas organizaciones planean sumarse al llamado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de los transportistas, se espera que diversas vialidades, especialmente en puntos clave de acceso a la CDMX, presenten bloqueos viales, lo que afectará el flujo de mercancías y el tránsito particular.

Si bien los agricultores y transportistas se concentrarán durante las primeras horas del lunes 6 de abril, se prevé que la movilización inicie alrededor de las 7:00 horas, donde manifestantes podrían cerrar accesos con su maquinaria.

¿Qué carreteras cerrarán los transportistas y agricultores este 6 de abril?

Aunque no se ha publicado una lista final de carreteras afectadas, con base en bloqueos anteriores de la ANTAC, estas son las vialidades que podrían esperar afectaciones:



Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Autopista México-Cuernavaca

Vía Corta a Chihuahua

Carretera Federal 45 Panamericana

Carretera Culiacán-Mazatlán

Autopista Salamanca - Celaya

Carretera Federal 49 (Zacatecas - San Luis Potosí)

Carretera Federal 15D (Autopista de Occidente)

Carretera Morelia - Pátzcuaro

¿Por qué habrá un paro nacional de transportistas?

El paro nacional surge ante la ola de extorsiones y robos que enfrentan transportistas y campesinos, a pesar de que las autoridades mexicanas les prometieron avances; sin embargo, hasta el día de hoy no hay mejoras.

Por su parte, la ANTAC afirmó que no hay interés por parte del Gobierno para frenar las desapariciones y atender la seguridad en las carreteras, motivo por el cual se ven en la necesidad de volver a salir a las calles.

Mientras tanto, agricultores aseguraron que se unirán al megabloqueo convocado, ya que el trabajo de los transportistas es el motor de nuestro país y merecen seguridad para realizarlo.