Fuerte incendio tras explosión en el Parque Fundidores, zona industrial de San Luis Potosí
Se registró una fuerte explosión e incendio en la zona industrial Eje 132, en el parque Industrial Fundidores, al norte de San Luís Potosí.
Servicios de emergencia se movilizaron este miércoles 1 de abril para atender un incendio en el Parque Industrial Fundidores, al norte de San Luis Potosí. Hasta el momento, se desconoce si hay lesionados.
Emergencia en San Luis Potosí hoy: se incendia Parque Industrial Fundidores
Alrededor de las 17:00 horas se recibió el reporte de una fuerte explosión en el Parque Fundidores, en el eje 132, causando gran pánico en la zona.
Minutos después comenzó a salir bastante humo del lugar, lo que obligó a cuerpos de emergencia a movilizarse en la zona de inmediato.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el megaincendio, por lo que autoridades trabajan para controlar las llamas.
#NoticiasSLP | Se registra fuerte explosión e incendio en la zona industrial Eje 132, en el parque industrial Fundidores; todos los elementos del Cuerpo de Bomberos están en la zona combatiendo el siniestro— @vuelomagazine (@vuelomagazine1) April 2, 2026
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