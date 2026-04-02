Fuerte incendio tras explosión en el Parque Fundidores, zona industrial de San Luis Potosí

Servicios de emergencia se movilizaron este miércoles 1 de abril para atender un incendio en el Parque Industrial Fundidores, al norte de San Luis Potosí. Hasta el momento, se desconoce si hay lesionados.

Emergencia en San Luis Potosí hoy: se incendia Parque Industrial Fundidores

Alrededor de las 17:00 horas se recibió el reporte de una fuerte explosión en el Parque Fundidores, en el eje 132, causando gran pánico en la zona.

Minutos después comenzó a salir bastante humo del lugar, lo que obligó a cuerpos de emergencia a movilizarse en la zona de inmediato.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el megaincendio, por lo que autoridades trabajan para controlar las llamas.

#NoticiasSLP | Se registra fuerte explosión e incendio en la zona industrial Eje 132, en el parque industrial Fundidores; todos los elementos del Cuerpo de Bomberos están en la zona combatiendo el siniestro

🎥⤵ pic.twitter.com/2QDxrCUkaT — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) April 2, 2026

Información en desarrollo...