¡Atención, México! Estados que tendrán Ley Seca en Semana Santa 2026; dónde y cuándo NO habrá venta de alcohol

¡Qué no te tome por sorpresa! Con la llegada de Semana Santa 2026, diversas regiones de México activarán la restricción para la venta de bebidas alcohólicas, pero ¿en qué estados habrá Ley Seca y cuáles son las multas por infringir la ley?

¿Cuándo empieza la Ley Seca en México por Semana Santa 2026?

La Ley Seca en México aplicará para las celebraciones de Semana Santa 2026, por lo que la venta de alcohol será suspendida el Jueves y Viernes Santo. Entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del jueves 2 de abril .

En algunos estados, la Ley Seca 2026 podría extenderse hasta el domingo 5 de abril 2026.

Estados con Ley Seca en Semana Santa 2026

¿Estás en la lista? Las regiones de México en las que se activará la Ley Seca para el jueves 2 y viernes 3 de abril 2026 son los siguientes:



Estado de México: Autoridades restringieron la venta de alcohol en el municipio de Cuautitlán Izcalli ; la medida se extenderá hasta el domingo 5 de abril 2026 .

Autoridades restringieron la en el municipio de ; la medida se extenderá hasta el . Tlaxcala: Los principales operativos se realizarán en Huamantla , al igual que en Edomex , la venta de alcohol quedará suspendida del jueves 2 al domingo 5 de abril 2026.

Los principales operativos se realizarán en , al igual que en , la quedará suspendida del jueves 2 al domingo 5 de abril 2026. Ciudad de México: En la capital del país, la Ley Seca durará únicamente el Jueves y Viernes Santo, distintas calcaldías.

¿Qué alcaldías en CDMX tendrán Ley Seca el Jueves y Viernes Santo?

La Ley Seca en CDMX por Semana Santa 2026 se aplicará este jueves 2 y viernes 3 de abril en 4 alcaldías de la capital del país, pero ¿en qué zonas no habrá venta bebidas alcohólicas?



Iztapalapa

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Gustavo A. Madero.

En Iztapalapa la Ley Seca se implementará en al menos 8 barrios de la zona: San Ignacio, Santa Bárbara, La Asunción, San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo y San José; la venta de alcohol será suspendida por dos días.

Multas por vender alcohol durante Jueves y Viernes Santo 2026

Las multas y sanciones por no respetar la Ley Seca este Jueves y Viernes Santo 2026 son las siguientes:



Consumir alcohol en vía pública: Las sanciones van de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, multas que oscilan entre 2 mil 375 y 3 mil 394 pesos. En caso de no pagar, también se contempla arresto administrativo de hasta 36 horas o trabajo comunitario.

Establecimientos que vendan alcohol: Las multas pueden ir desde 351 hasta 2,500 veces la UMA, lo que se traduce en cifras que superan los 280 mil pesos. Además, los negocios podrían ser clausurados temporalmente, afectando directamente su operación.

"Establecimientos mercantiles (venta): Multas que pueden ir desde 351 a 2,500 veces la UMA, lo que equivale aproximadamente a $39,712 a más de $282,000 pesos. Además de la clausura temporal del negocio", escribieron.