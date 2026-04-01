Niño de 4 años muere tras incendio en vivienda de Gómez Palacio, Durango

Una emergencia doméstica terminó en tragedia la mañana de este miércoles en la localidad de San Ramón, en Durango, donde un incendio al interior de una vivienda cobró la vida de un niño de apenas cuatro años y dejó a un adulto hospitalizado por intoxicación.

Un siniestro que avanzó en silencio

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se registró alrededor de las 11:00 horas al interior de una vivienda, donde por causas aún desconocidas comenzaron las llamas en una de las habitaciones. Dentro del domicilio se encontraban el pequeño Alejandro, de cuatro años, y Carlos Alberto, de 29, ambos residentes del lugar.

La emergencia no tardó en escalar. Al percatarse del fuego, Carlos Alberto salió a pedir ayuda desesperadamente, alertando a los vecinos, quienes de inmediato acudieron para intentar contener el incendio. Sin equipo especializado, los habitantes del sector hicieron lo posible por sofocar las llamas y evitar que se extendieran al resto de la vivienda.

Vecinos intentaron rescate en medio del fuego

Las maniobras para controlar el incendio se prolongaron durante casi una hora. En medio del caos, humo denso y altas temperaturas, los vecinos lograron ingresar a la habitación afectada. Fue entonces cuando localizaron a Carlos Alberto inconsciente, logrando rescatarlo con vida.

Sin embargo, el hallazgo del menor fue devastador: el niño ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros peritajes, el pequeño presentaba quemaduras de primer y segundo grado en cerca del 10 por ciento de su cuerpo. No obstante, la causa probable de su muerte habría sido anoxemia, derivada de la inhalación de monóxido de carbono, uno de los riesgos más letales en este tipo de siniestros.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a Carlos Alberto, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio. Su diagnóstico: intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Hasta el momento, su estado de salud se reporta como reservado.

Investigación en curso por incendio en vivienda de Durango

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Durango, junto con agentes de la Policía Investigadora de Delitos, acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Entre las primeras líneas de investigación, se analiza el origen del incendio, el cual aún no ha sido determinado.

De manera preliminar, también se integró al expediente que el adulto lesionado presuntamente es consumidor de la droga conocida como “cristal”. Sin embargo, este dato no ha sido vinculado de forma directa con el inicio del fuego.

Finalmente, el cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para confirmar con precisión la causa de muerte.