¡Casi se los traga el mar! Guardavidas rescatan a turistas arrastrados por el oleaje en Acapulco

Dos turistas originarios de la Ciudad de México (CDMX) estuvieron a punto de morir ahogados, luego de ingresar al mar con fuerte oleaje en la playa El Morro, en Acapulco, Guerrero.

El video captado muestra el momento en que guardavidas corren para rescatar a los jóvenes de 18 y 25 años, quienes habrían ignorado las banderas rojas para ingresar al agua por el fenómeno de mar de fondo.

VIDEO: Así rescataron a dos turistas en Acapulco, Guerrero

En el video captado se observa el momento en que dos guardavidas se aproximan al mar al ver que los jóvenes intentan salir del agua, pero el fuerte oleaje los arrastra.

Pese a lo peligrosa de la situación, los socorristas de la Promotora de Playas Acapulco, Eric Rick Álvarez Cruz y Ángel García Ramírez, no dudaron y corrieron para auxiliar a los turistas que luchaban contra las olas.

🔵 🏖️👏 Rescate en playa El Morro, #Acapulco



Guardavidas de la Promotora de Playas de #Guerrero salvaron a dos jóvenes de 18 y 25 años originarios de #CDMX 🌊



Los turistas presentaban dificultades para salir del mar y fueron auxiliados a tiempo por el personal 🛟



Autoridades… pic.twitter.com/KBG3TDKv2A — Nuestras Noticias Morelos (@NNMorelos) April 1, 2026

De acuerdo con primeros reportes, las corrientes generadas por el mar de fondo complicaron el rescate, pero finalmente lograron poner a salvo a ambos visitantes, evitando una tragedia en plena temporada vacacional.

Una vez que fueron puestos a salvo, los jóvenes fueron revisados en la franja de arena por personal capacitado para descartar lesiones o afectaciones derivadas del incidente.

¿Qué significan las banderas en las playas?

¡No las ignores! Durante las vacaciones, las playas de México registran una alta afluencia de visitantes, por lo que es importante establecer mecanismos que garanticen la seguridad de los visitantes. El sistema más ocupado es el de banderas de colores, una señalización, que permite alertar sobre el estado del mar.



Verde: Condiciones aptas para nadar

Amarillo: Oleaje moderado; se recomienda permanecer cerca de la orilla

Rojo: Advierte peligro, por lo que está prohibido ingresar al mar

Negro: Playa cerrada por riesgo elevado

Morado: Alerta por fauna marina peligrosa, como medusas.

Por ello, la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de la Zona Federal Marítimo Terrestre activó el Operativo Vacacional de Semana Santa 2026, con el objetivo de reforzar la vigilancia a lo largo de la franja costera.

Mar de fondo regresará con olas de hasta 2.7 metros

La Capitanía de Puerto Regional en Acapulco adelantó que el fenómeno de mar de fondo se intensificará nuevamente en los próximos días, con olas estimadas entre 1.8 y 2.7 metros.

Las autoridades alertaron que estas condiciones incrementan el peligro de las corrientes de retorno, por lo que pidieron extrema precaución a bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones menores.

Además, se informó que la humedad proveniente del Pacífico generará cielos medio nublados en zonas altas de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit, además de bruma sobre gran parte de la línea costera.

