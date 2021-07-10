Nicaragua culpa a México por apagones; CFE lo niega

Luego de registrarse apagones de energía eléctrica en Honduras y Nicaragua, este último país acusó a México como el responsable de esta falla. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó este señalamiento al asegurar que las fallas ocurrieron en un sistema que no tiene relación alguna con México.

El pasado miércoles, se registraron los apagones en esos dos países que afectaron a por lo menos 15 millones de personas.

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) de Nicaragua informó que la falla se debió a una interrupción de la línea que conecta de México a Guatemala, lo cual afectó a otros países.

La suspensión del suministro de energía no es por problemas del sistema interconectado nacional, sino que fue a nivel centroamericano, hubo una interrupción en la línea que conecta de México a Guatemala, lo que provocó problemas en el sistema regional hasta Panamá, como ha sucedido en otras ocasiones.

Indicó lo anterior el presidente de Enatrel, Salvador Mansell, quien insistió en que el problema surgió a nivel de Centroamérica.

La del miércoles fue la segunda gran falla en el suministro eléctrico en un mes, después de que el 9 de junio se registrara un gran apagón que afectó Nicaragua, Honduras y Guatemala.

A pesar de ese señalamiento, la CFE indicó que los apagones se originaron en el Sistema Interconectado de Centroamérica que no son atribuibles a esta empresa mexicana debido a que cada país opera sus sistemas eléctricos de forma independiente.

De acuerdo con informe preliminar del Ente Operador Regional (EOR) que se encarga del mercado eléctrico en América Central, señala que la falla se originó entre Honduras y Nicaragua por lo que la interconexión entre México y Centroamérica no estaría involucrada.

El jueves pasado, el director del Ente Operador del Mercado Eléctrico Regional (EOR), René González, dijo que la energía no suministrada en América Central afectó al sector residencial, comercial y productivo, perjudicando directamente un total de 15 millones personas, de las 50 millones distribuidas en los siete países de la región.

"Más de un tercio de la demanda (de energía eléctrica) de la región centroamericana (fue afectada)", expresó González a la agencia Reuters a quien declaró que "esta es una falla severa que afecta a la región centroamericana, una falla severa del orden", agregó.

Más tarde, la EOR informó que la sobrecarga disparó otra falla por bajo voltaje en la subestación de la ciudad fronteriza Tapachula, de la interconexión con México.

México y Guatemala mantienen interconexión

Cabe recordar que desde el 2010 opera la interconexión eléctrica entre México y Guatemala, a través de la cual la nación centroamericana importa electricidad por 240 megavatios o más para abastecer de energía eléctrica a sus ciudades.

Ambas naciones discuten la posibilidad de ampliar el contrato de opción de compra de energía eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de Guatemala para dar abasto a la nación centroamericana.

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