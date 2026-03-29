Tenía miedo de salir de casa y pidió pensión en Inglaterra; la cachan de vacaciones en México

Una mujer de 33 años de edad de Inglaterra había alegado que tenía ansiedad incapacitante no le permitía salir de casa, conocida como agorafobia y pidió una pensión al gobierno. Después, el área encargada detectó que la beneficiaria practicaba tirolesa y surfeaba en Cancún.

Se trata de Catherine Wieland, de Sussex Occidental, quien recibió más de 23 mil libras esterlinas, poco más de 55 mil 500 pesos mexicanos del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP, por sus siglas en inglés)

Tirolesa en Cancún y citas de belleza: Las pruebas que hundieron a la supuesta inválida

Durante más de dos años, la mujer recibió la ayuda social, pero la usó para pagar manicura, sesiones de bronceado y visitas a un dentista privado.

Investigadores del DWP revisaron sus cuentas bancarias y encontraron pruebas de sus fraudes.

🚨 BENEFITS CHEAT MUM, 33, CLAIMS £23K FOR BEING HOUSEBOUND WITH ANXIETY – THEN JETTED TO CANCUN FOR CLUBBING, ZIPLINING & SURFING!



Catherine Wieland from East Sussex raked in £23,662 PIP over two years, swearing she couldn’t cook, wash or leave the house alone due to crippling… pic.twitter.com/WPxKbAsUJl — Grifty (@TheGriftReport) March 26, 2026

Aunque alegaba que su estado de salud le impedía cocinar o bañarse, acumuló 76 citas de belleza, visitó 60 bares, clubes y restaurantes y gastó en monedas extranjeras.

“No sabía que no podía salir”: La insólita respuesta de Wieland ante los investigadores

Tras su viaje de lujo a México, donde practicó tirolesa y surf en Cancún, Wieland envió una revisión afirmando que su condición empeoraba, a pesar de que ella aparecía en fotos vacacionando. Cuando los investigadores la confrontaron con los extractos bancarios, ella respondió: “No me di cuenta de que no se permite salir de casa”.

Cárcel suspendida y devolución total: La sentencia del tribunal de Sussex

El jueves, un tribunal le impuso una sentencia de 28 semanas de prisión, suspendida por 18 meses, según informó el DWP. Wieland se declaró culpable de no notificar cambios en sus circunstancias y ahora debe reembolsar los 23 mil 662 libras defraudadas a los contribuyentes entre 2021 y 2024.

Andrew Western, ministro del DWP, denunció el abuso del sistema.“Esto insulta a cada contribuyente trabajador y a las personas que genuinamente dependen de PIP. Wieland mintió repetidamente, exprimió el sistema por cada penique que pudo y luego tuvo el descaro de reclamar que su condición empeoraba mientras hacía tirolesa y surf en México”.

