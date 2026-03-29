“Pidan y se les dará": Nicolás Maduro cita a Jesucristo en un mensaje desde la cárcel

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, detenido por el gobierno de Estados Unidos y preso en una prisión en Nueva York, envió un mensaje a sus seguidores hoy 29 de marzo de 2026, Domingo de Ramos, donde cita una frase de la Biblia.

En su mensaje, acreditado a Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, agradecen las comunicaciones de sus seguidores. “Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”.

"Pidan y se les dará": El mensaje bíblico de Nicolás Maduro desde su celda en Nueva York

“Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas: ‘Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá’. Que pidan con fe, que busquen con esperanza, que llamen con amor, porque los caminos de Dios se abren para los pueblos que perseveran en la verdad, en la paz y en la luz”, señala el mensaje compartido en la cuenta oficial de la red social X.

Narcoterrorismo: Los cuatro cargos que podrían mantener a Maduro en prisión de por vida

La misiva viene tres días después de su segunda audiencia, donde Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos por delitos graves, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo, que penaliza el tráfico de drogas que ayuda a financiar actividades tipificadas como terrorismo bajo la legislación estadounidense.

Esta ley rara vez se ha puesto a prueba en un juicio, y dos de las cuatro condenas dictadas en juicio han sido anuladas por problemas relacionados con la credibilidad de los testigos, según un análisis de la agencia de noticias Reuters de los registros judiciales.

De Caracas a Manhattan: Tres meses de la captura sorpresa de la Fuerza Delta

Cabe recordar que la Fuerza Delta estadounidense capturó a Maduro y Flores en una redada sorpresa el 3 de enero en su residencia de Caracas y los trasladaron en avión a Nueva York para que enfrentaran cargos por narcotráfico.

Los fiscales argumentan que, dado que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, ni él ni Flores deberían esperar que el gobierno estadounidense permita que el régimen de Venezuela pague sus honorarios legales. Los fiscales afirman que a Maduro y Flores se les pueden asignar defensores públicos si no pueden costearse sus propios abogados.

