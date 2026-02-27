Choque de camiones deja a varios peregrinos lesionados sobre Av. Constituyentes, Miguel Hidalgo

Al menos nueve peregrinos resultaron heridos tras un fuerte choque registrado en avenida Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde un camión de transporte de carga impactó contra una unidad de turismo.

Cuatro de los lesionados fueron trasladados a un hospital, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo continúan brindando atención médica a otras víctimas en el lugar.

¿Cómo ocurrió el choque del camión de los peregrinos?

Un fuerte choque entre un camión de transporte de pasajeros y una camioneta de redilas dejó al menos nueve personas heridas la tarde de este martes en avenida Constituyentes, a la altura de la calle Alumnos, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. En las unidades viajaban peregrinos que regresaban a su lugar de origen.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los camiones se encontraba estacionado con los señalamientos preventivos colocados, debido a una revisión mecánica, cuando la otra unidad se impactó contra él.

La fuerza del choque provocó que varios peregrinos salieran proyectados al interior del vehículo. Los pasajeros regresaban de la Basílica de Guadalupe con destino a Toluca.

Cuatro de los lesionados fueron trasladados a un hospital, mientras que otros permanecieron en el sitio en espera de atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil de la demarcación atendieron a las víctimas, en tanto que policías capitalinos realizaron labores de abanderamiento y control vial para evitar otro percance en la zona.

Las autoridades informaron que al menos diez personas serían valoradas por los cuerpos de emergencia. Los conductores de ambas unidades fueron detenidos y serán presentados ante las autoridades ministeriales para deslindar responsabilidades.