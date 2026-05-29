Movilización nocturna: Volcadura de camioneta en Periférico e incendio de peletería, sacuden a CDMX

Mientras usted dormía, un par de incidentes de alto impacto mantuvieron bastante activos a los servicios de emergencia y a los vecinos de distintas zonas de la Ciudad de México; primero por la volcadura de una camioneta y después por el incendio en un inmueble asegurado por la Fiscalía de CDMX.

Volcadura de camioneta en Periférico sur

El primer incidente se registró en carriles centrales del Periférico sur, prácticamente justo a la altura del Callejón Simón Bolívar, en la colonia Jardines del Pedregal, donde una camioneta, del tipo estaquita, terminó volcada de manera aparatosa. Tres personas viajaban en la unidad al momento del accidente y afortunadamente, los tres resultaron ilesos a pesar de la magnitud del impacto.

Durante varios minutos, los servicios de auxilio trabajaron en la zona para evitar que se produjeran choques secundarios. Posteriormente, una grúa particular realizó las maniobras necesarias para colocar nuevamente el vehículo sobre sus cuatro ruedas y retirarlo de la vialidad, permitiendo así la normalización del tráfico en la zona.

Madrugada de caos y emergencia en #CDMX



Una camioneta cargada con alcancías de yeso terminó volcada sobre carriles centrales de Periférico, en Álvaro Obregón. Vecinos de Venustiano Carranza despertaron alarmados por un incendio dentro de una peletería asegurada por la Fiscalía.… pic.twitter.com/U1rOsekuih — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

Incendio en peletería asegurada por Fiscalía en Venustiano Carranza

El segundo incidente ocurrió en la zona centro-oriente de la capital, en la alcaldía Venustiano Carranza, específicamente en la esquina de las calles Talabarteros y Ferrocarril de Cintura, en la colonia Emilio Carranza. El humo que comenzó a salir de una peletería con sello de inmueble asegurado por la Fiscalía despertó a los vecinos del lugar, quienes de inmediato alertaron a las autoridades.

Los bomberos de la Ciudad de México ingresaron al inmueble con equipos de respiración autónoma para buscar posibles personas atrapadas. En el interior se encontraron con un incendio intenso y humo negro. Afortunadamente, no hallaron a ninguna persona dentro del local y tras casi 40 minutos de arduas labores, los elementos lograron controlar el siniestro.

Las autoridades investigan el origen del fuego en este inmueble que se encontraba bajo resguardo oficial; ¿qué originó el incendio en un inmueble asegurado? Las investigaciones continúan.

