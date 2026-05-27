¡Miles de autos podrían irse al corralón! Así aplica el Hoy No Circula este miércoles

El miércoles suele caer pesado en la Ciudad de México porque ya pasó el arranque de semana y con las intensas lluvias parece ser más lento el tiempo, pero además del caos habitual, este 27 de mayo de 2026 algunos conductores tendrán que dejar el coche guardado para evitar una multa que podría salir bastante cara por el programa Hoy No Circula.

El programa mantiene sus restricciones normales para este miércoles dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, mientras la Comisión Ambiental de la Megalópolis sigue vigilando la calidad del aire y el comportamiento del ozono en la capital.

Así que antes de salir con prisa conviene revisar las placas.

¿Qué autos descansan este miércoles 27 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este miércoles no podrán circular los vehículos con:



Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y 2.

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Y no, la medida no se queda solamente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. También abarca municipios conurbados del Estado de México y parte del Valle de Toluca, donde miles de personas se trasladan diariamente y donde el tráfico suele convertirse en otra batalla más de media semana.

Además, los vehículos foráneos que no tengan pase turístico o verificación vigente de CDMX son considerados como holograma 2, por lo que también entran en las limitaciones del programa.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Hoy No Circula opera de manera normal a pesar de las lluvias?

Con las primeras tormentas apareciendo por las tardes, muchos automovilistas creen que habrá tolerancia. Pero el Hoy No Circula sigue operando de manera normal y las sanciones pueden convertirse en un golpe fuerte al bolsillo.

Quienes ignoren la restricción podrían enfrentar multas de entre 20 y 30 UMAS, lo que actualmente representa pagos aproximados de 2 mil 171 a 3 mil 257 pesos. Y si el vehículo termina en el corralón, la cuenta sigue creciendo entre arrastre y depósito.

En una ciudad donde basta una lluvia ligera para colapsar avenidas, quedarse sin auto por una infracción puede arruinar toda la semana.

Autos a los que no aplica el Hoy No Circula

No todos tendrán que modificar rutas o correr al Metro. Están exentos del programa:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos híbridos y eléctricos.

Motocicletas.

Transporte escolar.

Vehículos de emergencia y de personas con discapacidad.

Por ahora no hay contingencia ambiental activa, pero las autoridades mantienen monitoreo constante. Si los niveles de contaminación aumentan, podría activarse el Doble Hoy No Circula, ampliando restricciones incluso para algunos vehículos normalmente exentos.