Viajar en 2026 ya no será igual: El trámite obligatorio para salir de México y cómo tramitarlo

¿Tienes viajes planeados para los próximos meses? En caso de querer salir de México es importante conocer todas las medidas para hacerlo de la mejor forma y evitarte problemas en el aeropuerto, con la versión digital del Formato Estadístico para Mexicanos (FEM), pero ¿en qué consiste?

A pesar de que la medida comenzó el 26 de noviembre de 2025 aún existen muchas dudas sobre cómo funciona y de qué se trata.

De acuerdo con la implementación del sistema, el proceso digital busca que el usuario pueda generar su comprobante antes del viaje y presentarlo directamente al momento de documentar o pasar controles.

¿En qué consiste el sistema el FEM digital? Estos son los datos que vas a necesitar

¡Atención! Aunque ahora existe la versión digital no existen muchos cambios, inclusive al momento de pedir información los datos se mantienen, estos son:



Nombre completo

Datos del vuelo (aerolínea y número)

Identificación oficial

País de destino

Motivo del viaje

Una de las novedades más prácticas es la integración con Llave MX, que permite autocompletar datos personales y reducir errores al capturar la información, cabe destacar que a través de la plataforma podrás conservar datos que previamente hayas ingresado para evitarte el hace el proceso desde cero.

El trámite puede realizarse directamente en el portal del Instituto Nacional de Migración o mediante códigos QR colocados en aeropuertos internacionales.

¿Por qué es importante llenar el Formato de Migración (FEM) ✈️🇲🇽 para mexicanas y mexicanos que viajan al extranjero?



🔹Es un requisito para abordar tu vuelo al extranjero.

🔹Forma parte del registro estadístico nacional.

🔹Acredita tu salida de manera formal y segura.



Llénalo,… pic.twitter.com/fJNDU4DFCE — INM (@INAMI_mx) May 18, 2026

¿Quién debe llenarlo y cómo se usa el FEM?

La respuesta respecto a si necesitas el FEM es sencilla, si eres mexicano sí, es obligatoria tenerla, y aunque no cambia la documentación que te solicitan en migración, aporta para tener un registro estadístico.

Una vez completado, el sistema genera un comprobante descargable que debe presentarse antes de abordar el vuelo. No es un trámite que se revise después, sino un requisito previo que forma parte del control de salida.

FEM digital busca agilizar procesos

Aunque el formato en papel seguirá disponible durante un periodo de adaptación, la tendencia es clara: el modelo digital terminará por reemplazarlo para reducir todo tipo de saturación en aeropuertos, y agilizar los flujos.

Así que ya sabes, si buscas viajar no olvidar el FEM hasta el último momento.