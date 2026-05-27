¡Reforma judicial desata guerra en el Senado! Oposición acusa a Morena por querer anular elecciones

Con curules vacías, un senador de Morena nuevamente ausente -para variar- y la tensión política escalando, el Congreso de la Unión abrió un periodo extraordinario que ya encendió las alarmas de la oposición. Lo que debía ser una discusión legislativa terminó convertido en un choque frontal por el control del Poder Judicial, las elecciones y el futuro político del país rumbo a 2028.

La escena no pasó desapercibida: de 500 diputados solamente acudieron 356; faltaron 144. En el Senado, apenas 72 de 128 legisladores se presentaron. Entre los ausentes volvió a aparecer el nombre que ya incomoda dentro y fuera de Morena: Enrique Inzunza, señalado en versiones y cuestionamientos públicos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Y mientras el oficialismo aceleraba el arranque del periodo, la oposición acusó que detrás de las nuevas reformas existe un intento de construir un sistema político donde Morena pueda decidir qué elección vale y cuál no.

Ricardo Anaya acusa “un atraco a la nación” por reforma electoral y judicial

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó una de las críticas más severas contra las reformas electoral y judicial impulsadas por Morena.

Según el legislador, las modificaciones constitucionales abrirían la puerta para anular elecciones bajo argumentos ambiguos relacionados con la “soberanía nacional” o presuntas intervenciones extranjeras.

Para Anaya, el riesgo está en la redacción de conceptos amplios que podrían utilizarse políticamente contra cualquier actor incómodo, desde organismos internacionales hasta medios de comunicación o asociaciones civiles.

“Es una absoluta trampa para que Morena pueda anular literalmente la elección que se les pegue la gana”, acusó el senador panista al salir de la reunión de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador de los senadores del #PAN, @RicardoAnayaC calificó a la reforma de la reforma judicial como un atraco a la nación y un atentado a la democracia del país.



Aseguró que de aprobarse #Morena y su gobierno podrán anular cualquier #elección que pierdan con el pretexto… pic.twitter.com/FqxVIR6BO0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

El legislador aseguró que el bloque oficialista ya tiene los votos suficientes para sacar adelante las reformas, pese al rechazo de la oposición, y sostuvo que Morena busca construir “un andamiaje constitucional” para mantener el control político del país.

Además, lanzó otra acusación delicada: afirmó que las reformas también buscan blindar al oficialismo ante cuestionamientos internacionales relacionados con presuntos nexos entre autoridades y grupos criminales.

El PRI advierte una elección judicial “a modo”

Desde el PRI también llegaron señales de confrontación. El coordinador priista, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará en contra de los dictámenes relacionados con la reforma judicial y electoral.

Añorve acusó que Morena pretende mantener el control sobre la designación de jueces y magistrados mediante operadores políticos y los llamados “acordeones”, utilizados durante el proceso judicial.

Incluso ironizó sobre los nuevos requisitos para llegar a cargos judiciales: dijo que ya no bastará tener título en Derecho, sino también “ser cercano a un influyente de la 4T”.

El priista afirmó que la reforma terminó por destruir la carrera judicial y los mecanismos de evaluación profesional que existían anteriormente.

Javier Corral reclama falta de diálogo en Morena por nueva reforma judicial

El senador Javier Corral de Morena criticó la reforma a la reforma judicial que impulsa su partido y su gobierno. Dijo que no es lo que requiere el país. Acusó a los diputados encabezados por Ricardo Monreal de negarse a escuchar a los senadores de su propio movimiento. Destacó que es momento de que sean más cuidadosos los de Morena en temas tan importantes para el país.

Narcotráfico, política y reformas: el debate que persigue al Congreso

La ausencia de Enrique Inzunza durante la instalación de la sesión alimentó todavía más las críticas opositoras, justo cuando Morena impulsa reformas que, según PAN y PRI, buscan concentrar poder en las instituciones electorales y judiciales.

Mientras el oficialismo defiende las iniciativas como mecanismos para proteger la soberanía nacional, la oposición sostiene que el verdadero objetivo sería construir herramientas legales para controlar futuras elecciones y reducir cualquier contrapeso político.

