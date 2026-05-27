Avanza dictamen para aplazar Elección Judicial; Continúa debate en lo particular

El bloque oficialista en el Congreso de la Unión dio el primer paso definitivo para reconfigurar los tiempos de la implementación de la reforma al Poder Judicial. Durante el periodo extraordinario de sesiones, avanzó en comisiones el dictamen que busca aplazar por un año la elección de jueces, magistrados y ministros, una modificación que ha generado un intenso estira y afloja dentro y fuera del Poder Legislativo.

La votación del dictamen reflejó la ya conocida fractura parlamentaria, sumando un total de 29 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En contraste, la oposición cerró filas con 11 votos en contra provenientes de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes acusaron que el retraso en los comicios solo prolonga la incertidumbre institucional en el país.

Votos con condiciones: Oficialismo perfila reservas al dictamen

A pesar de que el bloque de la autodenominada Cuarta Transformación mantuvo la disciplina partidista para asegurar la aprobación, el avance del dictamen no estuvo exento de fisuras discursivas. Las legisladoras de Morena, Olga Sánchez Cordero y Mariana Benítez, junto con la diputada Lilia Aguilar del PT, dieron su voto a favor en lo general, pero adelantaron que la discusión estará lejos de ser tersa.

Las tres parlamentarias anunciaron que presentarán formalmente una serie de reservas para el debate en el Pleno. El objetivo de estas modificaciones es incluir puntos críticos y candentes sobre la carrera judicial y la equidad de género que actualmente el dictamen no contempla, lo que abre un nuevo frente de negociación interna dentro del propio oficialismo.

Avanza la nueva reforma al Poder Judicial.



Con 341 votos a favor y 124 en contra, diputados #Morena, #PT y #PartidoVerde aprobaron en lo general reformas a la Constitución que, entre otras cosas, aplaza la elección de juzgadores para el 2028.



Este miércoles @Mx_Diputados… pic.twitter.com/uaJoqNGt5y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Cabe señalar que el dictamen se sube hoy mismo a discusión y votación en lo particular ante el Pleno, en una sesión que se prevé maratónica.

*Debido a que la jornada parlamentaria sigue en curso y el texto final sufrirá modificaciones conforme se presenten las reservas, esta información se encuentra en desarrollo.