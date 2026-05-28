Hoy No Circula jueves 28 de mayo: Las placas y autos que podrían acabar con multas

Mientras miles de personas comienzan a organizar sus traslados para el cierre de semana, el programa Hoy No Circula volverá a modificar la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México este jueves 28 de mayo de 2026. Antes de sacar el auto del estacionamiento, conviene revisar dos veces el color del engomado y el número de placa, porque las multas y el riesgo de terminar en el corralón siguen siendo una realidad cotidiana para quienes ignoran las restricciones ambientales.

La medida, impulsada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), busca reducir los niveles de contaminación en una región donde el tráfico y las emisiones continúan presionando la calidad del aire. Aunque para muchos automovilistas el calendario parece repetitivo, cada jornada implica revisiones y operativos distintos en varios puntos de la capital y municipios mexiquenses.

¿Qué autos no circulan este jueves 28 de mayo?

Atención conductores, para este jueves, deberán suspender circulación los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, según el reglamento, las restricciones comenzarán a aprti de las 5 de la mañana y terminarán a las 22 horas en las 16 alcaldías que integran la CDMX así como municipios conurbados.

Las autoridades recuerdan que la medida contempla principalmente a unidades con holograma 1 y 2. También entran en la restricción algunos vehículos foráneos que no cuenten con pase turístico vigente y que coincidan con las terminaciones establecidas para este día.

El llamado no es menor. Durante las últimas semanas se han reforzado revisiones vehiculares en accesos carreteros y vialidades de alta afluencia, especialmente en horarios matutinos y vespertinos.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Quiénes sí pueden circular? Las restricciones no son para todos

No todos los automovilistas deberán modificar sus planes. Los vehículos con holograma 0 y 00 mantienen autorización para circular con normalidad, al igual que autos eléctricos e híbridos, los cuales continúan exentos gracias a sus menores emisiones contaminantes.

También existen excepciones para transporte público, unidades de emergencia, vehículos de personas con discapacidad y algunos servicios esenciales previamente acreditados ante las autoridades correspondientes.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Los puntos de la CDMX en donde menos respetan el Hoy No Circula

Elementos de tránsito y vigilancia ambiental mantendrán operativos en corredores estratégicos como Periférico, Viaducto, Calzada de Tlalpan y accesos desde el Estado de México, donde frecuentemente se detectan incumplimientos al programa.

Además, las autoridades ambientales mantienen monitoreo permanente sobre la calidad del aire. Si los niveles de ozono aumentan considerablemente durante el día, no se descarta la activación de medidas extraordinarias o ajustes temporales al calendario habitual.