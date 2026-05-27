¿De qué trató la mañanera de hoy miércoles 27 de mayo? Resumen de los temas más relevantes

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en lo que va de la actual administración, han sido incluidas en la lista de personas con cuentas bloqueadas, por sospecha de cometer algún ilícito, por la unidad de inteligencia financiera, mil 422 personas, con un monto total de 4 mil millones de pesos..

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en lo que va de la actual administración, han sido incluidas en la lista de personas con cuentas bloqueadas de la UIF, mil 422 personas por sospecha de cometer algún ilícito. Lo que equivale a un monto total de 4 mil… pic.twitter.com/UUIbjmQeFW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

"A través del análisis de operaciones financieras, redes de vínculos e impresas, fachadas y esquemas para ocultar recursos de procede, felicita se han fortalecido las capacidades para identificar y desarticular estructuras financieras relacionadas con actividades delictivas. Como resultado de estas acciones, la unidad de inteligencia financiera hay incorporado a mil 422, sujetos a la lista de personas bloqueadas, unos 4 mil millones de pesos", dijo.