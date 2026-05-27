¿De qué trató la mañanera de hoy miércoles 27 de mayo? Resumen de los temas más relevantes
Detalle de los principales asuntos abordados durante la sesión de este miércoles en Palacio Nacional. Sigue el desglose informativo de la jornada.
La mañanera de Sheinbaum de este miércoles 27 de mayo de 2026 dedicó su agenda a la revisión de los informes de verificación informativa y al seguimiento de las estrategias de conectividad del Gobierno Federal. Desde el Salón de la Tesorería, se presentaron los balances sobre la simplificación de trámites ciudadanos antes de abrir el espacio para las preguntas de los reporteros sobre los temas de coyuntura nacional. En Azteca Noticias te contamos de qué trató la sesión de hoy.
Mañanera de Sheinbaum hoy 27 de mayo: Los temas más relevantes de la conferencia
Sobre comparecencia de Rubén Rocha en la FGR
La presidenta fue cuestionada sobre la comparecencia del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en la Fiscalía General de la República (FGR), a lo que contestó que eso le correspondía a la Fiscalía.
Personas con cuentas bloqueadas de la UIF
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en lo que va de la actual administración, han sido incluidas en la lista de personas con cuentas bloqueadas, por sospecha de cometer algún ilícito, por la unidad de inteligencia financiera, mil 422 personas, con un monto total de 4 mil millones de pesos..
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en lo que va de la actual administración, han sido incluidas en la lista de personas con cuentas bloqueadas de la UIF, mil 422 personas por sospecha de cometer algún ilícito. Lo que equivale a un monto total de 4 mil… pic.twitter.com/UUIbjmQeFW— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026
"A través del análisis de operaciones financieras, redes de vínculos e impresas, fachadas y esquemas para ocultar recursos de procede, felicita se han fortalecido las capacidades para identificar y desarticular estructuras financieras relacionadas con actividades delictivas. Como resultado de estas acciones, la unidad de inteligencia financiera hay incorporado a mil 422, sujetos a la lista de personas bloqueadas, unos 4 mil millones de pesos", dijo.
Sobre la visita del representante de comercio de los Estados Unidos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se pospondrá la visita del representante de comercio de los Estados Unidos, Jaime Sonderby, a México. Y subrayó que esto no afecta la negociación que se lleva a cabo del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
"Y el día, el día de ayer por la noche, el embajador Greer habló con el secretario bernal, lo llamó el día de hoy el gabinete, el presidente Trump, eso fue lo que mencionaron y todavía está viendo si participará en estos días, pero de todas maneras va a estar atento, incluso van a tener una reunión por zoom con el secretario ebrard , pero siguen bien el diálogo", dijo.
Sedena presume detención de 14 objetivos prioritarios en Sinaloa
El General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, informó avances en la estrategia de seguridad en Sinaloa y destacó la detención de 14 objetivos prioritarios. Entre los detenidos se encuentran Chavo Félix, identificado como yerno del Mayo Zambada, así como Guerito Cannobio, señalado como el segundo en importancia dentro de “Los Chapitos”.
Informe sobre seguridad
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer las operaciones en seguridad que han sido relevantes en los últimos días. Como es el caso de que fueron trasladados a Estados Unidos 92 objetivos de alto impacto.
Informó que en lo que va de la administración se han detenido a 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos siete presidentes municipales señalados por diversos delitos
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.