De López Portillo a Claudia Sheinbaum: Acusan censura, tácticas autoritarias y violación al Artículo 6 por parte del Gobierno

Las fuertes declaraciones de Claudia Sheinbaum, presidente de México, sobre el "no ver TV Azteca", demostraron que en pleno 2026 la censura a los medios de comunicación sigue vigente en México, un instrumento para ocultar la verdad.

Y es que las palabras de la presidente nos remontan a las medidas de Luis Echeverría, quien para callar a los medios críticos, no le vendía papel a los periódicos, o a López Portillo con la famosa frase "no les pago para que me peguen".

"Me parece gravísimo porque la presidente lo primero que debería defender es la Constitución y en este caso la está violando (...) La está violando al decirle a la gente que puede ver y que no puede ver", explicó María Elena Morena, presidenta de Causa en Común, organización de la sociedad civil mexicana.

La presidente Claudia Sheinbaum vuelve a atacar a Tv Azteca



La presidente volvió a lanzar críticas contra TV Azteca y cuestionó contenidos difundidos por la televisora, además de referirse a la legalidad de su adquisición hace más de 30 años.



Desde Azteca Noticias le decimos… pic.twitter.com/hG0ocp6i4r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

"Hoy es TV Azteca, mañana cualquier otro medio": Advierten peligro sistémico tras amago al Artículo 6

Hoy, Claudia Sheinbaum plantea la libertad de expresión como si fuera una concesión gubernamental, cuando en realidad es un derecho inherente a los medios de comunicación y a la ciudadanía, que da base y sustento a las democracias.

En TV Azteca siempre defenderá el derecho establecido en el Articulo 6 de la Constitución, en el que se aclara que TODAS las voces tengan un espacio para ser escuchadas.

"Hoy es TV Azteca pero mañana va a ser cualquier otro medio que se atreva a decir la verdad y evidencias todas las truculentadas con las que nos han gobernado todos estos años", afirmó Paulina Rubio, diputada federal del PAN.

Morena revive prácticas autoritarias de gobiernos pasados

¿No que no eran iguales? A pesar de los esfuerzos de Morena por aclarar que son diferentes a otros gobiernos, en los últimos años han retomado prácticas de los gobiernos autoritarios y dictatoriales, esos que tanto criticaban.

Esas prácticas que sigue el gobierno mexicano para ignorar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país, afectando a millones de mexicanos.

"Sufren consecuencias de todo tipo, desde fiscales (...) No hemos llegado al retiro de concesiones pero sí a ahorcar financieramente", explicó María Amparo, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Donde existe censura no hay democracia: Hay un ataque directo a los derechos de las audiencias

Violencia, crisis de salud y desaparecidos: TV Azteca seguirá mostrando la realidad de México

Y mientras ellos sigan queriendo ocultar la verdad, disfrazando cifras y fingiendo que nada pasa, TV Azteca seguirá evidenciando todo, sus vínculos con el crimen organizado, la corrupción rapante de la que se han beneficiado y la crisis del sistema de salud, que deja desamparados a miles de pacientes.

Seguiremos mostrando el rezago en educación, y cada cosa que vaya saliendo y que demuestre que el país necesita ser escuchado.