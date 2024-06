Hoy No Circula: Mañana es 5.º sábado y así aplica el programa vehicular este sábado 29 de junio

El programa Hoy No Circula (HNC) es crucial en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que tiene como objetivo reducir los niveles elevados de contaminación que se registran a diario. A continuación te decimos qué autos no podrán circular este sábado 29 de junio.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las terminaciones de placas que estarán restringidas por esta medida implementada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), con el fin de evitar multas.

¿Cómo aplica el Programa Hoy No Circula este sábado 29 de junio?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa vehicular Hoy No Circula aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas de la noche de este sábado 29 de junio. Por esta razón, es necesario respetar las indicaciones para no caer en penalizaciones.

Cabe recordar que este sábado es el quinto del mes, por lo que el programa aplica de manera especial, pues los únicos automóviles que descansan este día son:



Holograma 2

Foráneos

Respecto a los vehículos con Holograma 1, podrán circular sin restricciones, sin importar el número de placa. Además, los autos con hologramas 0 y 00 también podrán transitar sin inconvenientes por la Ciudad de México y el Estado de México.

¿En qué alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que el programa Hoy No Circula opera de manera normal en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).