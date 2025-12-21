CDMX lanzará app para monitorear pipas de gas: fecha, cómo funciona y por qué surge

A raíz del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, donde la explosión de una pipa de gas dejó un saldo de 32 personas fallecidas y decenas de heridos, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una app de rastreo.

¿Cómo funcionará la app de rastreo de pipa en CDMX?

La aplicación, que entrará en vigor en enero de 2025, no será únicamente un registro administrativo, sino una herramienta de supervisión en tiempo real.

El objetivo principal es reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y, sobre todo, garantizar que las unidades cumplan con los protocolos de seguridad vial.

El sistema operará bajo tres pilares fundamentales:

Geolocalización en tiempo real: Las autoridades podrán visualizar la ruta exacta de las pipas de gas e hidrocarburos que circulan por las arterias principales de la capital. Control de velocidad: La plataforma emitirá alertas automáticas si una unidad excede los límites permitidos, considerando que el peso y la carga de estos vehículos aumentan drásticamente el riesgo de volcadura o impacto. Estado de la unidad: El software permitirá conocer la "situación" del vehículo, lo que implica un seguimiento a las condiciones mecánicas y de operación reportadas durante el trayecto.

Esta medida busca profesionalizar el tránsito de sustancias de alto riesgo en una urbe con una densidad poblacional y vehicular tan compleja como la Ciudad de México, estableciendo una capa de seguridad digital que hasta ahora era inexistente de forma centralizada.

El 10 de septiembre marcó a nuestra ciudad. Hoy informamos con claridad y responsabilidad sobre lo ocurrido en el Puente de la Concordia y sobre las acciones que se emprendieron desde el primer momento.



El @GobCDMX y la @FiscaliaCDMX estuvieron del lado de las víctimas, con… pic.twitter.com/Yy1iqoXOY1 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 21, 2025

El contexto de la tragedia: Salud y el legado de la "Abuelita Heroína"

La implementación de esta tecnología es una respuesta directa al impacto humano del siniestro. La Secretaría de Salud ha confirmado que, de las 84 víctimas registradas, 52 sobrevivientes continúan en un proceso de recuperación integral.

Actualmente, 13 personas se encuentran en rehabilitación física y 23 reciben tratamiento especializado en salud mental, evidenciando que las secuelas de una explosión de esta magnitud trascienden las heridas físicas inmediatas.

En el marco de estos esfuerzos, el Gobierno de la ciudad ha decidido institucionalizar la memoria de Alicia Matías Teodoro, conocida nacionalmente como la "abuelita heroína".

Doña Alicia conmovió al país al caminar cerca de 100 metros con quemaduras graves para poner a salvo a su nieta de dos años, Jazlin Azulet, antes de fallecer.