Metro CDMX hoy 27 de abril: ¿Qué líneas tienen retrasos? Sigue el avance de trenes en vivo
¡Que no se te haga tarde! Consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y evita retrasos al llegar a tu trabajo o a la escuela hoy lunes.
Azteca Noticias te comparte el reporte en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy lunes 27 de abril de 2026.
¡Tómalo en cuenta! La estación Auditorio de la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario, así como la estación San Antonio Abad de la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas por labores de remodelación hasta nuevo aviso.
Metro CDMX hoy 27 de abril: ¿Qué líneas tienen retrasos? Sigue el avance de trenes en vivo
Así va la Línea 3
Un tren está detenido en la estación Etiopia, dirección Universidad, en la Línea 3, desde hace 8 minutos, reportan pasajeros. Añaden que hay avance lento de los convyes esta mañana.
Recuerda que las Línas 2 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
@MetroCDMX @AdrianRubalcava— franciaG (@francia73430131) April 27, 2026
línea 3 dirección universidad estamos parados en etiopia llevamos ocho minutos avance lento, déjanos avanzar ⏩⏩⏩b
Retrasos en Línea A
Varios pasajeros reportan retrasos en la Línea A, que comprende de Pantitlán a La Paz. Aseguran que los convoyes se detienenn por más de 10 minutos en cada estación.
Linea A se está parando en cada estación?? No pueden agilizar la marcha de los trenes?? 10 min en cada estación es bastante tiempo— rrj (@rodrigoreyesjz) April 27, 2026
Alta afluencia en Línea 3 y A
El Sistema de Transporte Colectivo informa que las líneas 3 (Universidad a Indios Verdes) y A (Pantitlán a La Paz) presentan alta afluencia esta mañana.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 27, 2026
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Las Líneas que al momento presentan afluencia alta son Línea 3 y Línea A. Personal se encuentra apoyando… pic.twitter.com/xfIfPbJQ5x
Retrasos en Línea 12
Pasajeros de la Línea 12, que comprende de Tláhuac a Mixcoac, indican que los trenes tardan más de 10 minutos en pasar por las estaciones.
Ahora porque están protestando chantajistas? Desde el viernes la #linea12 va del nabo y ustedes solo le echan la culpa al usuario, cuando los trenes tardan en pasar hasta 10 min o más, muevan la línea y dejen de joder a los que tenemos que trabajar pic.twitter.com/QGGYu0VXnx— Schrodinger´s Cat (@srodingercat) April 27, 2026
¿Qué pasa en Línea 8?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8. Destacan que hay dos trenes detenidos en la terminal Constitución de 1917 y no han salido con dirección a Garibaldi.
@MetroCDMX línea 8 agiliza tu avance, en Constitución tienes dos unidades detenidas y ninguna avanza— Gabs (@Galien_azul) April 27, 2026