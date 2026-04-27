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Metro CDMX hoy 27 de abril: ¿Qué líneas tienen retrasos? Sigue el avance de trenes en vivo

¡Que no se te haga tarde! Consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y evita retrasos al llegar a tu trabajo o a la escuela hoy lunes.

Andenes del Metro CDMX
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X kaleira / metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te comparte el reporte en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy lunes 27 de abril de 2026.

¡Tómalo en cuenta! La estación Auditorio de la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario, así como la estación San Antonio Abad de la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas por labores de remodelación hasta nuevo aviso.

Metro CDMX hoy 27 de abril: ¿Qué líneas tienen retrasos? Sigue el avance de trenes en vivo

Así va la Línea 3

Un tren está detenido en la estación Etiopia, dirección Universidad, en la Línea 3, desde hace 8 minutos, reportan pasajeros. Añaden que hay avance lento de los convyes esta mañana.

Recuerda que las Línas 2 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

Retrasos en Línea A

Varios pasajeros reportan retrasos en la Línea A, que comprende de Pantitlán a La Paz. Aseguran que los convoyes se detienenn por más de 10 minutos en cada estación.

Alta afluencia en Línea 3 y A

El Sistema de Transporte Colectivo informa que las líneas 3 (Universidad a Indios Verdes) y A (Pantitlán a La Paz) presentan alta afluencia esta mañana.

Retrasos en Línea 12

Pasajeros de la Línea 12, que comprende de Tláhuac a Mixcoac, indican que los trenes tardan más de 10 minutos en pasar por las estaciones.

¿Qué pasa en Línea 8?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8. Destacan que hay dos trenes detenidos en la terminal Constitución de 1917 y no han salido con dirección a Garibaldi.

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