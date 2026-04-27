Metro CDMX hoy 27 de abril: ¿Qué líneas tienen retrasos? Sigue el avance de trenes en vivo

Azteca Noticias te comparte el reporte en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy lunes 27 de abril de 2026.

¡Tómalo en cuenta! La estación Auditorio de la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario, así como la estación San Antonio Abad de la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas por labores de remodelación hasta nuevo aviso.