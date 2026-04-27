¿Qué calles están cerradas HOY? Sigue en VIVO las marchas y bloqueos en la CDMX

¡No llegues tarde este inicio de semana! La Ciudad de México (CDMX) enfrentará marchas, bloqueos y vialidades afectadas este lunes 27 de abril en distintas zonas.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todo lo que sucede en la capital para que evites el tráfico y tomes una ruta alterna para llegar a tu destino.