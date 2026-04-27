¿Qué calles están cerradas HOY? Sigue en VIVO las marchas y bloqueos en la CDMX
¡Que no se te haga tarde! Sigue el reporte de marchas y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) este lunes 27 de abril. Te compartimos horarios, puntos afectados y zonas cerradas.
¡No llegues tarde este inicio de semana! La Ciudad de México (CDMX) enfrentará marchas, bloqueos y vialidades afectadas este lunes 27 de abril en distintas zonas.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO de todo lo que sucede en la capital para que evites el tráfico y tomes una ruta alterna para llegar a tu destino.
¿Qué calles están cerradas HOY? Sigue en VIVO las marchas y bloqueos en la CDMX
¡Bloqueo en Insurgentes! Manifestantes toman la vialidad con dirección a la CDMX
Se reporta un bloqueo total a la circulación sobre la Avenida Insurgentes, específicamente en el punto conocido como "El Vigilante", en territorio del Estado de México.
La afectación es crítica para quienes se desplazan con dirección a la Ciudad de México, provocando el colapso de la entrada por la zona de Indios Verdes.
Se recomienda a los automovilistas tomar alternativas viales como Vía Morelos, Av. Carlos Hank González y Av. Centenario.
¿Qué marchas se esperan este lunes 27 de abril?
Para este lunes, inicio de semana, ya se esperan bloqueos que se desarrollarán durante el día y estos son:
Lugar 1: Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
Lugar 2: Calz. Ermita Iztapalapa no. 53, col. San Pablo, alcaldía Iztapalapa.
Lugar 3: Aldama no. 63, col. Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa.