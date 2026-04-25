De política a fugitiva: ¿Quién es Erika María “N”, presunta asesina de Carolina Flores, exreina de belleza de BC?

Erika María "N", suegra de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California, pasó de ser candidata a un cargo político a la mujer acusada de matar a balazos a su nuera en un departamento en Polanco en la Ciudad de México (CDMX).

El 15 de abril de 2026, dentro de un domicilio en esta zona ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, se esucharon varios disparos, pero el caso fue denunciado hasta el día siguiente ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Asesinato de exreina de belleza Carolina Flores quedó grabado

Un video reveló el momento en que ambas se encontraban en la sala, pero cuando Carolina caminó hacia una de las habitaciones, su suegra fue detrás de ella.

Al llegar al cuarto, se ecuchó un primer disparo y después un grito, pero de inmdiato más detonaciones se realizaron.

Segundos depués, llegó Alejandro, esposo de Carolina, con un bebé en brazos preguntando "¿Qué fue eso?". Al ver la escena, preguntó "¿Qué hiciste mamá?". La suegra de la exreina de belleza respondió: "nada, me hizo enojar", y él expresó "¿Qué te pasa? Es mi familia".

😔📢 Reyna Gómez, la mamá de la exreina de belleza Carolina Flores, reveló que su yerno Alejandro Sánchez le avisó del feminicidio. Gómez le mandó un mensaje directo a la suegra de su hijo diciendo que tenga el valor de entregarse#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin |… pic.twitter.com/qfoar2T4Oe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 25, 2026

¿Quién es Erika María "N", suegra de exreina de belleza Carolina Flores?

Erika María "N" es la presunta responsable de haber privado de la vida a su nuera Carolina Flores, hechos por los cuales ya es buscada.

Tenía aspiraciones políticas, al menos así lo muestran registros electorales de de Baja California. Un documento refiere que se postuló como candidata a regidora por el municipio de Ensenada, Baja California, estado de donde fue reina de belleza su nuera.

Erika María “N” fue candidata a regidora en Ensenada; es suegra de Carolina Flores, exreina de belleza.|Especial

¿Qué se sabe del asesinato de Carolina Flores Gómez?

El caso en este momento ya se encuentra en manos de la Fiscalía de la CDMX, la cual integró una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

El caso fue denunciado el 16 de abril, pero fue hasta el 21 de abril cuando la Fiscalía de la CDMX confirmó los hechos e indicó que investigaría lo sucedido.

"Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio", publicó en un mensaje en su cuenta de X.

Sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la colonia Polanco III Sección, la Fiscalía CDMX informa que:



Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.



Desde ese momento, se han realizado de manera… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 22, 2026

Suegra de Carolina Flores acusó que le robó a su hijo

Luego de la cruel escena en la que Carolina Flores murió, y después de que Alejandro se percató de lo ocurrido, Erika María "N" dijo:

"Tú eres mío y ella te robó", esto mientras se retiraba tranquilamente del lugar donde perdió la vida la exreina de belleza.