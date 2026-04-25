Caen otros 4 por asalto en bajopuente en Cuajimalpa: ¿Cómo operaba la banda?

La investigación en torno al violento atraco perpetrado el anterior 21 de abril en la zona de Cuajimalpa ha dado un giro determinante. En un despliegue operativo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza, fuerzas de seguridad lograron interceptar a cuatro individuos que se desplazaban a bordo de un automóvil compacto de color blanco.

Detención de 4 sospechosos vinculados a atracos en Cuajimalpa

Esta unidad no era desconocida para las autoridades, pues los trabajos de inteligencia la situaban como el instrumento logístico principal utilizado durante el incidente en el bajopuente de la colonia Lomas de Vista Hermosa.

🚨 Detienen a 4 hombres armados en @A_VCarranza



Viajaban en un vehículo ligado al asalto a un automovilista en Cuajimalpa el 21 de abril. La unidad fue usada para vigilar a la víctima y facilitar la fuga.



Al momento de su captura portaban arma, cartuchos y efectivo tras otro… pic.twitter.com/KjCvaI4Lgb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 25, 2026

El automóvil asegurado desempeñó un papel fundamental en la ejecución del crimen organizado. Según los datos recabados, los delincuentes emplearon este transporte para realizar labores de vigilancia sobre el automovilista afectado, monitoreando cada uno de sus traslados antes de proceder al robo.

Una vez concretado el asalto, el mismo vehículo sirvió como el medio para garantizar la huida de quienes ejecutaron físicamente el despojo, funcionando como el eje central de su estrategia de escape.

Automóvil blanco utilizado para vigilancia y escape en robos organizados

La captura de estos sujetos ocurrió en un momento de actividad delictiva reciente. Al momento de ser abordados por los agentes, los implicados no solo viajaban en el coche vinculado al caso previo, sino que también portaban un arma de fuego de calibre corto con diversos proyectiles listos para ser disparados.

Además del armamento, los oficiales recuperaron dinero en efectivo que, según las primeras indagatorias, acababa de ser sustraído a un peatón en un asalto distinto cometido momentos antes de su intercepción.

#Importante | Resultado de la oportuna atención a una denuncia por el asalto a un automovilista en la colonia #Peralvillo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en @AlcCuauhtemocMx e @Alc_Iztapalapa, a Juan "N", José Ramón "N", Raúl "N" y Sharon Melisa "N".



Se recuperó dinero en… pic.twitter.com/tJMEaASI8B — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 23, 2026

Este hallazgo confirma la peligrosidad de la célula, la cual mantenía un ritmo constante de actividades ilícitas en diferentes puntos de la capital. La posesión del arma y el efectivo recolectado en flagrancia se sumarán a las pruebas que los vinculan directamente con la red de asaltantes que ha operado en los límites de la ciudad, utilizando vehículos específicos para pasar desapercibidos mientras seleccionan a sus objetivos.

Van 8 detenidos de la red delictiva activa en la capital

Con este nuevo golpe a la estructura criminal, la cifra de personas capturadas en relación con los hechos del martes pasado en Cuajimalpa ha ascendido a un total de ocho detenidos.

Este incremento en el número de arrestos sugiere una operación coordinada para desmantelar por completo a la agrupación responsable de generar inseguridad en los bajopuentes y zonas residenciales de la demarcación poniente.

Los sospechosos han sido trasladados y entregados a las autoridades del Ministerio Público, donde se iniciará el proceso formal para definir su estatus legal. La fiscalía buscará profundizar en el grado de responsabilidad de cada uno de estos cuatro hombres, analizando si su participación se limitó a la logística y vigilancia en el vehículo blanco o si forman parte de los autores materiales de otros robos con violencia que han sacudido a la zona en semanas recientes.

