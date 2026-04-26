VIDEO | Brutal golpiza a señor en Cuajimalpa por reclamar basura tirada; "¡a la otra te matamos!”

Un reclamo vecinal terminó en una brutal agresión. Un hombre que vive en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX), fue golpeado por otros tres sujetos después de un reclamo por tirar basura en un río.

La agresión fue presenciada por las cámaras del C5 de la CDMX, pero los agresores no fueron detenidos y este caso solo quedó en un registro más que no fue atendido a tiempo por la policía capitalina.

Reclamo por tirar basura en Cuajimalpa desata conflicto vecinal

Todo comenzó el 20 de abril de 2026 en la colonia La Pila. Ese día, un hombre identificado como Roberto "N" tiró basura a un río aledaño en la demarcación, pero creyó que nadie lo vería o diría algo, contó a Azteca Noticias una persona que supo de los hechos.

Sin embargo, un vecino llamado Alejandro "N" quien sí se percató de lo que pasó le indicó que no debía hacerlo, pues al ser una falta cívica en la CDMX, esta se sanciona.

Alejandro "N" llamó a la policía después de ver que Roberto "N" tiró basura, sin embargo, cuando una patrulla llegó "no se tomó ninguna acción".

Vecino en Cuajimalpa fue brutalmente golpeado en Cuajimalpa

Cuando la situación parecía haber terminado, este 24 de abril de 2026, el sujeto que tiró basura al río interceptó al señor Alejandro "N" para golpearlo. No obstante, otros dos sujetos se sumaron a la agresión.

"Estas personas lo estaban esperando con la intención de golpearlo", comentó el testimonio, quien por seguridad pidió anonimato.

La agresión ocurrió a unos cuantos metros de la casa de la víctima, quien se detuvo e intentó descender, pero no fue posible y comenzaron a pegarle.

Graban golpiza a vecino en Cuajimalpa por reclamar a vecino

Una cámara de seguridad vecinal grabó el momento exacato de la agresión, que se registró cerca de las 06:40 horas de este viernes.

El señor Alejandro "N" estaba por llegar a su casa después de haber llevado a su familia a la parada del camión, cuando un hombre sin playera corrió tras el carro y le arrojó una piedra a una de las ventanas.

La tomó de nuevo e insultó, pero cuando el conductor quiso bajarse, el hombre agarró una piedra más grande y se la aventó directamente a Alejandro "N".

En segundos, llegó otro hombre más para pegarle también. A pesar de los esfuerzos por defenderse, la víctima fue golpeado de una manera muy salvaje por varios segundos.

Por favor su ayuda para difundir el video, el día de hoy 24-04-2026 a las 6:40 de la mañana agredieron a mi vecino, en la alcaldía Cuajimalpa, Colonia La Pila. @c4jimenez @CarlosLoret @CuajnoticiaCDMX @cuajienlinea @CuajimalpaGob pic.twitter.com/BKMs1p3nMA — Auriz (@Auriz1758387) April 24, 2026

Policía de CDMX no detuvo a agresores y víctima quedó grave

A pesar de la situación que se registró, los agresores, a quienes califican como "personas muy violentas", no fueron detenidos. Un reporte vecinal a través del 911 alertó lo que había pasado, pero la policía tardó en llegar.

Una persona que supo lo que pasó apretó el botón de auxilio del poste de la cámara de C5 que estaba justo donde ocurrió todo.

De acuerdo con un testimonio consutado, uno de los agresores en otra ocasión ha lanzado piedras a las patrullas, "ha golpeado a muchísima gente que pasa por la calle, le ha apuntado a con pistola en mano a a personas, pero nadie tiene el valor de enfrentar esta situación".

Hasta ayer se sabía que el señor que fue golpeado resultó gravamente herido y actualmente se encuentra hospitalizado, por lo que se encuentra en observación médica.

Según relatan sus vecinos, la víctima es una persona cooperativa que "limpia la barranca" y "siempre hace como ese tipo de de labores", pero al ver que Roberto "N" tiró basura y pedirle que no lo hicera, el resultado fue una golpiza de la cual se encuentra recuperando.

