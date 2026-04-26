Disparos en Metro de CDMX: balean a policía en estación Constitución de 1917

Un policía de la Ciudad de México (CDMX) resultó herido al ser baleado en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro este sábado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó los hechos registrados en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) del Metro Constitución de 1917.

¿Por qué le dispararon a policía de CDMX en Metro Constitución de 1917?

Un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que realizaba labores de seguridad y prevención, fue requerido por varios usuarios, debido a una discusión entre una mujer y un hombre.

Sin embargo, al aproximarse, se percató que un hombre estaba armado, de manera que se acercó y trató de quitársela.

Cuando el policía intentó desarmarlo se generó un forcejeo entre ambos, y ocasionó que el hombre efectuara dos detonaciones en contra del policía bancario.

Sujeto escapa tras herir a policía en Metro de CDMX

No obstante, el sujeto escapó del lugar y el oficial quedó en el lugar herido, de acuerdo con el reporte de la SSC de CDMX de este sábado 25 de abril de 2026.

El oficial después se dio a conocer que el policía recibe la atención médica correspondiente debido a una lesión en la pierna izquierda. En tanto se realiza el análisis de las cámaras de videovigilacia para ubicar al probable responsable.

La Secretaría de Seguridad confirmó que el policía no portaba arma de fuego de cargo, debido a las políticas del Metro.

Balean a policía de CDMX en Iztapalapa

El 6 de enero de 2026 un fue atacado a balazos cuando se encontraba en una investigación en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital.

La agresión a disparos se registró al interior de una unidad habitacional, en la colonia Ermita Zaragoza, de acuerdo con la SSC de CDMX.

En aquella ocasión el oficial realizaba trabajos de investigación e inteligencia en la zona, en atención a varias denuncias por la probable venta de droga y armas en la zona, cuando fue lesionado por disparos en la cabeza y pierna, ambos del lado izquierdo.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) lo diagnosticaron con herida por proyectil de arma de fuego en cráneo y hemoneumotórax derecho y presencia de líquido en cavidad abdominal.

El oficial de la SSC fue llevado al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y luego fue trasladado vía aérea por efectivos de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores a otro hospital.

