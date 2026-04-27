¿Tan pronto? Grieta pone en alerta al trolebús elevado en Iztapalapa

Una falla geológica ya está generando preocupación entre usuarios del trolebús elevado en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, específicamente en el tramo que va de la estación Papalote a Meyehualco, en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

De acuerdo con reportes ciudadanos, en la zona se observa un hundimiento en los carriles centrales con dirección hacia Iztapalapa, además de una separación visible en la estructura por donde circula el transporte.

Lo que más llama la atención es una grieta en la junta de empalme que alcanza aproximadamente 25 centímetros, justo en el punto por donde pasa el trolebús elevado.

¿Por qué preocupa la grieta en el trolebús elevado?

El problema no es solo visual. Usuarios aseguran que el desperfecto ya se siente al momento de viajar, lo que ha generado miedo entre los usuarios.

Ricardo, uno de los pasajeros frecuentes, explicó cómo se percibe el daño: “Ya está como que ahí en una grieta y ya se siente cuando pasa el trolebús… se siente como baja”. El usuario también expresó su preocupación, aunque reconoce que no tiene otra opción de transporte.

Además, señaló que, aunque el servicio sigue operando, no hay presencia de trabajadores atendiendo el problema: “No hay nada… baja la velocidad y ya se siente cómo baja y luego vuelve a jalar otra vez”.

El golpeteo que se escucha al paso de las unidades también ha sido reportado, lo que podría estar relacionado con la separación de la estructura debido a la falla geológica.

Hasta el momento, vecinos y usuarios aseguran que no se observan cuadrillas trabajando en el punto afectado. Esto ha generado inquietud, ya que la falta de atención inmediata podría agravar el problema con el paso del tiempo, especialmente por el peso constante de las unidades y la afluencia diaria de pasajeros.

La ausencia de acciones visibles también ha provocado cuestionamientos sobre el mantenimiento de esta infraestructura clave para la movilidad en el oriente de la Ciudad de México.

¿Cuándo se inauguró el trolebús elevado?

El trolebús elevado de Iztapalapa fue inaugurado en octubre de 2022 como una de las obras más importantes de movilidad en la zona oriente de la Ciudad de México. Lo que genera preocupación entre los usuarios, pues la construcción lleva poco más de tres años y ya muestra los primeros desperfectos.

Este sistema conecta distintos puntos estratégicos y es utilizado diariamente por miles de personas, quienes dependen de este servicio para trasladarse a sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas.

Desde su apertura, fue presentado como una alternativa rápida y sustentable, pero situaciones como esta han generado dudas sobre su estado actual y mantenimiento, temiendo que se registre algún accidente o tragedia.